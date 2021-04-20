От менуэтов до хитов Little Big: как прошел концерт Rhythm Band

В концертном зале «Сибирь» выступил образцовый духовой оркестр Rhythm Band детской школы искусств № 8. Так вышло, что из-за пандемии коллектив долго не играл на публике, переведя свое общение в режим онлайн. Поэтому в рамках концерта оркестр представил две новые программы, одна из которых является итогом прошлого творческого сезона и посвящена 75-летию Победы, а другая – результат репетиций этого учебного года.

Группа мажореток оркестра Rhytm Band – украшение всех концертных программ. Фото: Наталья Катренко

Несмотря на то, что прошлый год для оркестра выдался сложным, все же освоенный коллективом дистанционный формат общения принес свои плоды. Речь идет не только о двух крупномасштабных программах, но и о четырех победах, причем самого высокого уровня – это Гран-при регионального и трех международных конкурсов и фестивалей.

Ко Дню Победы коллектив в 2020 году готовился основательно, вовлекая в программу известные музыкальные коллективы города, артистов театра-студии «ТиМ», солистов. Причем сам концерт режиссерски был выстроен так, что зрителям сначала напомнили о самых первых днях войны, начиная с объявления Юрием Левитаном о нападении германских войск на нашу страну, а потом в хронологическом порядке прошлись по самым решающим событиям Великой Отечественной. Со сцены звучали стихи, песни о войне, а оркестр играл в этот день самые важные мелодии, отсылающие к тем страшным событиям, – «Священную войну», «Катюшу», «Прощание славянки», «Майский вальс»… Причем именно звучание духовых тесно связано в нашем сознании с военными годами, ведь для поднятия духа оркестры тогда то и дело выступали на вокзалах, в парках и скверах. Украшением программы стал и видеоряд, в основу которого были положены кадры военной хроники, а также сюжеты с парадов Победы, где с экранов смотрят на нас ветераны – уцелевшие свидетели тех трагичных для Родины лет.

Грандиозно смотрелись выступления оркестра вместе с воспитанниками Барнаульского детского хора под управлением Инессы Грицай, а также с солистами Антоном Концеба, Ольгой Семёновой, Дильназ Козыбаковой. Не случайно эту программу оркестр приурочил к предстоящему празднованию Дня Победы.

Фото: Наталья Катренко

Вторая часть программы называлась «Музыкальный салют», и в ней Rhythm Band, как всегда, продемонстрировал всю широту своих исполнительских возможностей. Со сцены звучали и классика, и джазовые ритмы, и фокстроты и даже песни из кинолент («Дети капитана Гранта», «Гардемарины, вперед!», «Буратино» ) и всем известных советских мультфильмов («Ну, погоди!», «Кот Леопольд», «Трое из Простоквашино»), которые тут же проецировались на экран. Кроме того, исполнил оркестр и попурри из мелодий, охвативших шесть столетий – с XV по XXI век. Rhythm Band исполнил маршевую, классическую музыку, народные мелодии в современной обработке, а завершили все популярной композицией Skibidi группы Little Big, под которую лихо выплясывал ансамбль мажореток, да и зрителям на месте усидеть было довольно трудно.

Образцовый духовой оркестр Rhythm Band состоит из 40 музыкантов.

Кстати, эту двухчастную программу Rhythm Band исполнял на сцене концертного зала «Сибирь» в течение двух дней – и каждый раз это представляло собой настоящее зрелище, в котором музыканты оркестра задавали настроение, погружали публику в разные исторические эпохи, дарили фейерверк эмоций.