Мужчина погиб на пожаре в Барнауле

По словам очевидцев, погибший надышался дымом.

Фото: Инцидент Барнаул

Задымление произошло 21 апреля 2021 года около 1:50 в квартире барнаульской многоэтажки по адресу: улица Попова, 62. Барнаульцы в паблике «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте» предположили, что причиной пожара стала непотушенная сигарета.

«Человек уснул с сигаретой, так как курил дома. Лежит на лестничной площадке. Откачать не смогли, надышался дымом», — рассказали они.

В пресс-службе МЧС сообщили, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения шёл дым из квартиры на первом этаже. Спасатели немедленно приступили к поиску очага пожара, эвакуации людей из опасной зоны.

В результате были эвакуированы по лестничным маршам 14 человек, в том числе 3 ребёнка.

Огнеборцы ликвидировали открытое горение за 21 минуту. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. На месте происшествия обнаружен один погибший, хозяин квартиры 1946 года рождения.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.