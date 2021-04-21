Стало известно, когда планируется провести повторное исследование на рубку Мизюлинской рощи

Разъяснения по данному вопросу дала начальник отдела благоустройства и озеленения Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи г. Барнаула Елена Королева.

Территория Мизюлинской рощи вошла в число победителей в интернет-голосовании за общественные территории, которые будут обновлены в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». На работы по ее благоустройству будет направлено 58,3 млн рублей.

Однако неравнодушных барнаульцев волнует ещё один вопрос, до последнего времени остававшийся неясным в реализации. Тема касается рубки деревьев в роще, ставшей резонансной после появления в сети документа о том, что в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» на данной территории планируют вырубить 103 дерева и более 2,8 тысяч кв.м. кустарников.

Разъяснения по данному вопросу дала начальник отдела благоустройства и озеленения Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи г. Барнаула Елена Королева.

По ее словам, работы по благоустройству в Мизюлинской роще, согласно контракту, будут завершены в срок до 1 сентября 2021 года включительно.

– В первой декаде мая будет организовано повторное комиссионное обследование зеленых насаждений для определения признаков аварийности с целью корректировки проекта для минимизации сноса, – сообщила Елена Королева.

Также Елена Королева напомнила, что для всестороннего рассмотрения вопроса концепции благоустройства зелёной зоны на официальном интернет-сайте города был проведен опрос общественного мнения с целью получения предложений граждан по благоустройству общественной территории. Полученные результаты опроса общественного мнения были переданы подрядной организации для разработки эскизного проекта, которые легли в основу подготовки проектно-сметной документации на благоустройство Мизюлинской рощи.