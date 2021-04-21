В Барнауле «Тотальный диктант» на оценку «отлично» написал один человек

Вчера, 20 апреля, состоялось награждение жителей Барнаула, написавших «Тотальный диктант» на высокие оценки.

Фото: Юлия Колышкина

Напомним, в этом году акция «Тотальный диктант» в очном формате проходила на двух площадках: Алтайский филиал РАНХиГС и библиотека им. В. Я. Шишкова. Также все желающие могли написать диктант в онлайн-режиме и самостоятельно проверить по эталонному тексту или сдать в региональный пункт проверки диктантов.

– В Барнауле приняли участие в написании диктанта в очном формате 74 человека. Из них примерно третья часть получила оценку «4» и одинаковое количество – «двоек» и «троек». Только один житель города Барнаула получил высший балл в этом году, – прокомментировал председатель экспертной комиссии филологов Артем Шмаков. – Текст был сложен с точки зрения синтаксиса, потому что в нем было много прямой речи, которую нужно было оформлять как диалог, оказалось, что не все помнят, как это делать правильно. Из ошибкоопасных слов: много было неправильных написаний слова «порхала», а вот слово «непривередливый» писали, на удивление, правильно.

Фото: Юлия Колышкина

Единственным отличником стал барнаулец Сергей Яныгин. Он закончил физический факультет Алтайского государственного университета, работает графическим дизайнером на протяжении 28 лет. В этом году принял участие в диктанте в седьмой раз, и это его третья «пятерка». Примечательно, что в первый раз проверить свои знания он пришел писать со своей дочерью, которая училась в шестом классе. Тогда дочь написала диктант на оценку «4», а вот отец получил «двойку». В такой ситуации Сергей принял твердое решение улучшить свой результат. Дочь выросла и уехал учиться в Санкт-Петербург, теперь семья пишет диктант в разных городах.