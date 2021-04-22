«Чёрных» лесорубов задержали в Алтайском крае

Они спилили пять сосен. Материальный ущерб оценили в 500 тысяч рублей.

Мужчин 1982 и 1987 годов рождения задержали накануне днем в одном километре от села Первомайское Первомайского района. Деревья они срубили в одном из кварталов Озерского лесничества. Сосны злоумышленники распилили на трехметровые сортименты и часть из них успели вывезти на снегоходе на пилораму. Забрать оставшуюся в лесу древесину мужчинам помещали сотрудники полиции, которые оперативно направились проверять сообщение о проведении вырубки леса.

Задержанные отрицать свою вину не стали и сразу признались в том, что деревья они планировали распилить и после этого продать.

Общий объем спиленных деревьев составил около 15 кубических метров. У «чёрных» лесорубов изъяли снегоход «Буран», бензопила, деревообрабатывающий станок, древесина, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Следственным отделом ОМВД России по Тальменскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Одним из наказаний, предусмотренных санкцией данной статьи, является штраф в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.