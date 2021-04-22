ГИБДД Алтайского края обращается к родителям

Несовершеннолетние дети за рулём автомобилей вызывают особую тревогу. Ведь взяв без разрешения родительскую машину, юные правонарушители не догадываются, как трагично может закончиться для них подобного рода поездка, а родители, допускающие к управлению транспортным средством своих детей, не задумываются о последствиях данного поступка.

Фото: lenta.ru

Так, 18 апреля 2021 года в селе Ключи, 17-летний водитель без прав ехал на родительском автомобиле. Подросток не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП несовершеннолетний водитель и его 16-летний пассажир от полученных травм скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи.

За день до этого в Яровом Славгородского района произошло подобное ДТП, которое унесло жизни двух молодых девушек — 2003 года рождения, являющимися пассажирками 18-летнего водителя без прав, который также взял автомобиль у родителей.

Стоит отметить, что за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортными средствами, в соответствии с частью 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее — КоАП РФ), предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей, а за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека — уголовная ответственность по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, правонарушение отразится и на собственнике транспортного средства, передавшем управление автомобилем несовершеннолетнему. Так, согласно части 3 статьи 12.7 КоАП РФ, передача руля несовершеннолетнему, заведомо не имеющему права управления транспортными средствами, наказывается наложением административного штрафа в размере 30 000 рублей. Автомобиль соответственно, будет задержан и помещен на штрафстоянку.

Помимо вышеуказанной ответственности, за неисполнение или недобросовестное выполнение своих обязательств по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего, родители или любые иные уполномоченные законом представители, могут быть привлечены к административной ответственности и по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ, которая предусматривает вынесение предупреждения или штрафа до 500 рублей.

Но уплата административных штрафов не вернет главного — жизни и здоровья Ваших детей, ведь последствием таких ДТП является, прежде всего, не ответственность, а невосполнимая утрата близкого и родного Вам человека.

В связи с чем, Госавтоинспекция Алтайского края в очередной раз обращается к родителям с просьбой не допускать своих детей к управлению транспортными средствами, даже если у них имеются достаточные навыки управления автомобилем, хранить ключи от замка зажигания в недоступном месте и помнить о том, что своевременно проявленная бдительность может предотвратить несчастный случай на дороге с их участием.

Каждый должен четко усвоить, что правила дорожного движения — это закон для всех, соблюдение которого является обязательным. Несовершеннолетние обязаны знать не только свои права и обязанности как участников дорожного движения, но и к каким последствиям может привести их нарушение.