#КиноБарнаул: обзор киноновинок от «Вечернего Барнаула» на 22 апреля

Четверг – время традиционного кинообзора. Что мы будем смотреть на новой кинонеделе, рассказывает «Вечерний Барнаул».

«Гнев человеческий», экшен-триллер, США (18+)

х/ф «Гнев человеческий»

Фото: startfilm.ru

Двенадцатым фильмом британского режиссера Гая Риччи стал римейк французской криминальной драмы «Инкассатор». Главный герой картины таинственный и молчаливый Эйч, который работает в компании по перевозке наличных. На нем лежит ответственность за еженедельную транспортировку огромного количества денег по Лос-Анджелесу. Может показаться, что мужчину совершенно не волнует происходящее в его маленьком рабочем коллективе и он не обращает никакого внимания на то, о чём разговаривают друг с другом его коллеги, перевозчики денег. Однако Эйча здесь держит далеко не материальная выгода, а своя личная месть. Внутри холодного героя пылает жажда правосудия. Он пытается отыскать неизвестного заказчика серии крупных ограблений, которые потрясли весь город. Ведя двойную игру, Эйч становится частью запутанных событий. Однако виновные от расплаты явно не уйдут и познают настоящий гнев человеческий.

«Гнев человеческий» – первый проект англичанина Ричи, действие которого происходит в Америке. Сюжеты предыдущих картин Ричи преимущественно разыгрывались в Англии («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Рок-н-ролльщик», «Шерлок Холмс», «Джентльмены»). Впрочем, иногда герои отправлялись в Европу («Шерлок Холмс: Игра теней», «Агенты А.Н.К.Л», «Унесенные»), а один раз даже выбирались в вымышленное арабское королевство Аграба («Аладдин»).

х/ф «Гнев человеческий»

Фото: startfilm.ru

Фильм стал четвертым совместным проектом Гая Ричи и исполнителя главной роли Джейсона Стэйтема. Герой боевиков играл в фильмах «Карты, деньги, два ствола» (1999), «Большой куш» (2000) и «Револьвер» (2005). Собственно Ричи и открыл дорогу Стэйтему в кино, взяв парня, работавшего моделью для популярного бренда «French Connection» на роль уличного мошенника Бекона в комедии «Карты, деньги…». После провала драмы «Револьвер», Стейтем сконцентрировался на боевиках и вот вновь, спустя 15 лет доверился режиссёру.

Кроме Джейсона Стейтема в фильме играет Джош Хартнетт («Перл-Харбор», сериал «Страшные сказки»), Скотт Иствуд («Форсаж 8», «Овердрайв», «Тихоокеанский рубеж 2»), Холт МакКэллани («Охотник за разумом»), Лайн Рени («Джентльмены», сериалы «Родина: Форт Салем», «Тайная власть»).

«Гнев человеческий» позиционируется как экшен-триллер, так что комедийной тональности самых успешных работ режиссёра – «Большого куша» и «Джентльменов» от фильма ждать не стоит. Лента по духу ближе к более серьезным «Револьверу» и «Рок-н-ролльщику». Надеемся, что творческие усилия режиссёра, который установил собственный рекорд, выпустив за 1,5 года целых 3 фильма, зрители оценят.

«Нечестивые», фильм ужасов, США (18+)

х/ф «Нечестивые»

Фото: startfilm.ru

Новый мистический хоррор о дьявольском даре интересен, прежде всего, исполнителем одной из главных ролей. Звезда сериала «Ходячие мервецы» Джеффри Дин Морган обаятелен в любой роли – будь то простой ирландский парень в мелодраме «PS: Я тебя люблю», пациент Денни Дукетт в медицинской драме «Анатомии страсти» или лидер Спасителей Ниган в сериале про зомби-апокалипсис. И в ужастиках он тоже убедителен – его предыдущий фильм в этом жанре «Шкатулка проклятия» собрал в мировом прокате свыше 85 миллионов долларов!

Жительница Новой Англии Элис страдает глухотой и живёт в мире безмолвия, общаясь только с близкими. Жизнь девушки меняется после видения ей Девы Марии, в результате которого Элис чудесным образом обретает слух и способность исцелять других. На глазах сотен свидетелей происходят иррациональные вещи: парализованные встают на ноги, а жертвы болезней, неподвластных современной медицине, полностью восстанавливают здоровье. Молва о произошедшем быстро распространяется по всему свету и привлекает внимание опального журналиста Джерри. Желая восстановить утраченную популярность, скептик отправляется в городок Новой Англии и приступает к сбору материала. Вскоре репортер осознает, что имеет дело вовсе не с проявлением божественного, а с дьявольской силой, представляющей угрозу для всего сущего. Сумеет ли он предотвратить катастрофу?

х/ф «Нечестивые»

Фото: startfilm.ru

Фильм снят по мистическому роману «Святыня» Джеймса Герберта, написавшего такие знаменитые произведения в жанре ужасов, как: «Тайна Крикли-холла», «Крысы» и «Логово». Адаптацией занимался популярный голливудский сценарист Эван Спилиотопулос, прежде специализировавшийся на сценариях к фэнтези и мультфильмам. В частности, ему довелось работать над написанием «Геракла», «Красавицы и чудовища», а также сиквелов «Тарзана», «Книги джунглей» и «Короля льва». В «Нечестивых» Эван впервые занял кресло режиссера.

В пользу проекта говорит и факт, что за производство отвечала студия Сэма Рейми Ghost House Pictures, известный по трилогии о «Человеке-пауке». Помимо супергероики кинематографист работал над бесчисленным множеством хорроров — от «Зловещих мертвецов» и «Затащи меня в ад» до «Капкана» и «Не дыши».

«Великий», драма, США (18+)

х/ф «Великий»

Фото: startfilm.ru

Оригинальное название фильма «Минамата» – диковинно для русского уха, однако оно более ёмко объясняет суть происходящего на экране. Минамата – это японский залив, куда химический завод Chisso сбрасывал ядовитые отходы, включая тяжелые металлы и ртуть. Впервые о загрязнении воды стало известно в 1920-х, когда в больших количествах стала гибнуть рыба. К середине столетия последствия ощутили на суше: сначала животные, а затем и жители окрестных деревень начали страдать от потери зрения и конвульсий. Местным активистам потребовалось еще два десятка лет и помощь нью-йоркского фотографа Юджина Смита, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме. Став свидетелем настоящих ужасов, военный фотограф Смит напрочь забывает о своём творческом кризисе и посттравматическом синдроме и заново открывает для себя природу подлинной ценности фотографии. Снимок женщины и её искалеченного ребёнка «Томоко Уэмура в её ванной комнате», который он сделает в поездке, станет страшным документом, подтверждающим вину химической корпорации. Он не попадёт на обложку журнала Life, но произведёт фурор на экологической конференции ООН и обратит внимание всего мира на бесчинства титанов химической промышленности.

х/ф «Великий»

Фото: startfilm.ru

Режиссер Эндрю Левитас известен своей активной гражданской позицией. В своем дебютном фильме «Колыбельная» он размышлял об эвтаназии, а также моральных и правовых нюансах, связанных с этой процедурой. В «Минамате» – рассказывает о борьбе с несправедливостью и замалчиванием проблем. Фильм снят до того, как на Джонни Деппа повесили клеймо абьюзера и домашнего тирана. Здесь он играет привычную для себя роль злоупотребляющего спиртным, странного человека, которому, тем не менее, удаются великие дела. Ведь результатом расследования его героя стало полное признание вины химическим концерном, который выплачивает компенсации жертвам отравления по сей день. Вот вам великая сила слова и фотографии! Мы отвыкли, что добро может победить зло, даже несмотря на плашку про реальные события и множество документальных свидетельств. И от этого неверия необходимо избавляться.

«Поколение Вояджер», фантастика, США (16+)

х/ф «Поколение Вояджер»

Фото: startfilm.ru

И как же без кинофантастики в самом космическом месяце в году?! Рассказываем, чем интересен фильм «Поколение Вояджер». Пока шла работа над фильмом, его описывали как «Повелителя мух» в космосе». По сюжету 30 специально отобранных и буквально генетически модифицированных человек отправляются в далекий космос, чтобы найти новый дом для нескольких поколений землян. Присматривать за молодыми людьми из пробирки поручают старшему ученому Ричарду Оллингу, который даёт им специальный препарат, контролирующий подопытных, притупляя любые удовольствия, отвлекающие от миссии. Один из участников начинает подозревать, что напиток, который им приходится регулярно пить, не позволяет поддаться своим эмоциям. Когда путешественники перестают принимать препарат, на корабле возникает настоящий хаос, и всем правилам приходит конец. Без надзора старшего по званию, которого пускают в расход, герои начинают исследовать свои желания и поддаются ранее незнакомым им страстям и темной стороне человечества – страху и жажде власти. И уже неизвестно, какой враг страшнее – тот, что в глубине космоса, или тот, что внутри.

х/ф «Поколение Вояджер»

Фото: startfilm.ru

Оригинальное название фильма звучит как Voyagers, то есть «Путешественники». Режиссером ленты является Нил Бергер, известными такими фильмами, как «Иллюзионист» (2005), «Области тьмы» (2011), «Дивергент» (2014), и сериалу «Миллиарды» (2016). За визуальные эффекты отвечает Энрике Чедьяк, снимавший, в частности, культовый «Факультет», «127 часов» и «28 недель спустя». Так что, по крайней мере зрелище нас ждёт захватывающее!

У фильма по-настоящему звездный актёрский состав: Колин Фаррел («Залечь на дно в Брюгге», «Спасти мистера Бэнкса», «Фантастические твари и где они обитают»), Тай Шеридан («Первому игроку приготовиться», «Кто в пятницу родился»), Лили-Роуз Депп («Честный человек», «Король Англии»), Финн Уайтхед («Удивительная миссис Мэй», «Черное зеркало. Бандерснэтч»).

Это вам, конечно, не «Солярис», но отсылки к легендарному фильму точно есть! Как, впрочем, и ко многим другим, всё-таки длительные путешествия, когда за окном синяя бездна космоса, не способствует душевному здоровью.

«Любовь и монстры», комедия, Россия (16+)

х/ф «Любовь и монстры»

Фото: startfilm.ru

Яркое солнце, тёплое море, жгучая красавица и бутылка вина — все, что нужно для счастья простачку Юре Скворцову (Роман Курцын), приехавшему на курорт в Болгарию залечивать душевные раны. Однако в курортном городке в разгар туристического сезона наступает в буквальном смысле мёртвый сезон. Сначала пропадают животные (английский пёсик и лев), в потом и люди. Своё право на жизнь и любовь герою придётся отстаивать в жестокой схватке с неведомыми чудищами, которые угрожают всему живому, но очень боятся алкоголя.

Полнометражный дебют режиссёра Екатерины Краснер, которая попыталась совместить традиции современного мирового кино и природу юмора Рязанова и Гайдая. Конечно, Роман Курцын, Ян Цапник и Кирилл Кяро способны вытянуть на своем актёрском даровании и харизме любую сценарную ахинею, но, судя по всему, нас ждёт история в духе кооперативного кино Анатолия Эйрамджана. А у подобных фильмов масса поклонников!

«Наедине с природой», документальный фильм, США (0+)

х/ф «Наедине с природой»

Фото: film.ru

Вслед за первопроходцами, астронавтом Джоном Херрингтоном, летчиком и молодежной активисткой Ариэль Твето и рекордсменкой по хайкингу на дальние расстояния Дженнифер Фарр Дэвис, вы сойдете с протоптанного пути и окажетесь в удивительных местах дикой природы. Вам откроются красивейшие пейзажи — от дебрей Аляски и цветущего побережья Орегона до древних каньонов Юго-Запада и холмов Аппалачской тропы. Героев фильма объединяет неутолимое желание приобщить людей к природе. Пробираясь вслед за ними по живописным тропам, любуясь нетронутыми цивилизацией местами, вы не можете не почувствовать единение с природой, которую вы увидите совершенно по-новому, и, кто знает, может быть, однажды, когда пандемия закончится и границы между странами вновь станут прозрачными, вы сами сумеете пройти по любимым ими местам.

«Властелин колец: две крепости», фэнтези, США (12+)

х/ф «Властелин колец»

Фото: film.ru

Второй фильм из трилогии “Властелин колец” по одноименной книге Джона Роналда Руэла Толкиена. Братство кольца распалось – волшебник Гэндальф Серый погиб в пещерах Мории, и теперь каждому из хранителей предстоит свой собственный путь. Главный хранитель Кольца Фродо Бэггинс в сопровождении верного Сэма Гэмджи отправляется вглубь зловещего Мордора. Ведь только там, в стране недремлющего Огненного Ока Саурона, можно уничтожить злосчастное “сокровище”. Друзей преследует Голлум, существо, околдованное Кольцом много лет назад. Единственная цель бедолаги – завладеть своей “прелестью”, и ради этого Голлум готов пойти даже на убийство хоббитов.

Напомним, трилогия прошла процесс полной реставрации. Из-за того, что первый фильм был снят на 35-миллиметровую пленку, а два сиквела — с использованием цифровых камер, изображение немного отличалось. По заявлениям режиссера картин Питера Джексона, теперь они выглядят одинаково и так, как будто были сняты сегодня, а не 20 лет назад. Постановщик руководил процессом реставрации и решил немного изменить цветокоррекцию в соответствии с оригинальными задумками, но применяя удобные современные технологии.

Трилогия «Властелин колец» является одним из самых крупных и прибыльных проектов за всю историю киноиндустрии. Картины в общей сложности получили 17 премий «Оскар» из 30 номинаций и заработали в прокате 2,91 млрд долларов.