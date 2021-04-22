В алтайском нацпарке обнаружили новый очаг обитания снежного барса

Пять новых особей снежного барса зафиксировали автоматические камеры на Южно-Чуйском хребте: самка с двумя котятами, которые уже осенью начнут самостоятельную жизнь и две одиночные особи, пол которых определить невозможно.

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В Сайлюгемском национальном парке предполагают, что один из одиночных снежных барсов — это доминантный самец, его часто фиксировали автоматические камеры в 2021 году, что значит — зверь очень активен, часто перемещается, скорее всего, ищет самку для кошачьей свадьбы.

Прежде Южно-Чуйский хребет не считался важным очагом обитания ирбиса на Алтае.