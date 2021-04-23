Вячеслав Бутусов выступил в Барнауле с «Орденом Славы»

21 апреля на сцене ДК Моторостроителей состоялся сольный концерт музыканта.

Вячеслав Бутусов

Фото: Антон Фарунин, концертное агентство «Лига-Арт»

Певец и гитарист «Наутилуса» и «Ю-Питера» теперь выступает с группой «Орден Славы», а в прошлом году записал первый альбом классической музыки «ChiaroScuro». Бутусов первым из рок-звёзд открыл в столице концертный сезон-2021, сыграв программу лучших хитов «Наутилуса Помпилиуса». 21 апреля эту программу услышали барнаульцы.

Почему люди ходят на концерты Бутусова? Об этом в своих стихах написал человек, которого Борис Гребенщиков называл «лучшим поэтом русского рока» – Илья Кормильцев. Большинству он известен как автор текстов группы «Nautilus Pompilius». «Эта музыка будет вечной» – слова поэта стали пророческими. Десятки лет Вячеслав Бутусов делает песни «Nautilus Pompilius» вечными, не нуждаясь в подзарядке батареек. На концерте в ДК Моторостроителей капитан флагманского фрегата русского рока исполнил их со своей новой группой «Орден Славы» в новых аранжировках.

Если бы не допустимые нормы заполнения зала в 75%, зал в Моторщиках был бы полон, так было все годы, когда музыкант приезжал в Барнаул. Отрастивший на карантине окладистую седую бороду, музыкант стал и внешне похож на затворника, ведь в своих интервью он про себя говорит: «Для меня отшельничество и аскетизм – норма жизни». И пандемия пошла ему как творцу на пользу: «Если добавить к этому регулярное творчество и физические занятия, то получается идеальный уклад жизни. Я был абсолютно счастлив на изоляции, несмотря на отсутствие гарантированного заработка. Научиться жить нематериально и освободиться от денежной зависимости — это задача человека будущего».

Фото: Антон Фарунин, концертное агентство «Лига-Арт»

Программа песен была выстроена идеально – лирические композиции сменяли жесткие, пронизывающие роковые. Добавьте сюда оригинальную сценографию, ностальгический видеоряд и всё это под гипнотический голос Бутусова, и вы поймёте, как замечательно было зрителям!

По традиции музыкант практически перед каждой композицией обращался к зрителям, добавляя позитива и надежды, так необходимых сегодня: то желая добра и здоровья, то посвящая композиции музыкантам Барнаула («Бриллиантовые дороги») и городу Барнаулу – «На берегу безымянной реки». В своём интервью «Российской газете» перед туром музыкант сказал: «Мы хотим поделиться со зрителями надеждой на будущее, которая заключается в том, что этот год будет не менее плодотворным, но более безопасным. И эти настроения, конечно, отображаются в музыке, ведь все зависит от нашего совместного настроя – музыкантов и публики. Это уже очень нужно нам всем – настраиваться на мажорный лад».

О том, почему люди годами ходят на концерты Бутусова, сайту Barnaul press очень емко и точно сказал писатель Михаил Гундарин, который был на самом первом барнаульском концерте музыканта в 1987 году: «Говорят, какую музыку ты слушал в 17 лет, такую и будешь слушать всегда. Знаю по себе. Да и те, кто ходит на концерты Бутусова, в основном, его слушали в юности или в 80-е, как я, когда были мегахиты «Ален Делон говорит по-французски», «Я хочу быть с тобой». Или в 90-е, когда к этим вечным хитам добавились «Одинокая птица» или «Титаник». Они приучили своих детей и внуков, ходят с ними. Или ходят уже дети и внуки, вспоминая детство. Это нормально. Как относиться к тому, что любят старые песни? Хорошо относиться! Пусть пишут новые песни те, у кого старые плохие. У Бутусова – хорошие!»

Вторит литератору, поклонница музыканта Татьяна Зайцева: «Я знакома с творчеством Бутусова с 90-х годов, слушала еще на кассетах. Так получилось, что практически каждая его песня ложилась на те или иные события в моей жизни, помогая их переживать и осмысливать. А когда его песни прозвучали в фильме «Брат» – для многих это стало отрезвляющей пощечиной, синонимом свободы, бунта и протеста. Вообще удивительно, как сегодня современно звучат его песни. Читала где-то, что, когда Бутусов впервые прочитал стихотворение Кормильцева «Скованные одной цепью», он смог сказать только: «Дааа, Илья, тебя посадят». Если вдуматься в слова, удивительно, что дают петь такое! Каждое слово не в бровь, а в глаз! Очень импонирует и то, что Бутусов не лезет во всю эту сегодняшнюю музыкальную тусовку, не мелькает понапрасну, он сам по себе, над всей этой суетой и мишурой».

Фото: Антон Фарунин, концертное агентство «Лига-Арт»

Василий Харечко с сыном Иваном, которые в этом месяце вживую услышали исполнителей саундтреков к фильмам «Брат» и «Брат 2». Они побывали и на концерте «Би-2» и на выступлении Бутусова, от которого у них тоже остались очень яркие впечатления: «Вы не представляете, я как будто в детство вернулся – ведь я впервые услышал песни «Наутилуса», когда поехал в лагерь «Океан». Продвинутые московские ребята вовсю их пели и слушали, а я – сибирский парень обалдел от такой музыки! Услышать их вживую было здорово! Голос у Вячеслава не постарел. Атмосфера на концерте изумительная, вокруг тебя люди, знающие, зачем сюда пришли. Я просто счастлив – и песни любимые, и звук отличный».

Иван Харечко, студент был немногословен: «У меня весь концерт мурашки по спине бежали. Если до сих пор я знал только те песни, что звучали в фильме «Брат», то теперь «Наутилус» раскрылся для меня с новой стороны. И в свой плейлист я добавил много песен, которые услышал только сегодня».

Отдельно хочется сказать про музыкантов групп «Орден Славы». Вячеслав Суори — соло-гитара, акустическая гитара, клавишные, Руслан Гаджиев — бас-гитара, Денис Маринкин — барабаны творили на сцене что-то невероятное. Музыка то журчала как родниковая вода, то пробивало тело электрическими импульсами. Отличная, потрясающая работа и ревущий в восторге зал, ведь музыка и песни – очень сильные, в каждом слове чья-то судьба, в каждой ноте чья-то душа.

В финале, когда по традиции, Вячеслав Бутусов спел несколько песен на бис, а его музыканты довели зал своим мастерством до экстаза, со сцены прозвучали замечательные слова: «Не падайте духом, будьте здоровы душой и телом».

Кстати, для тех, кому интересен другой Бутусов, который в одном из интервью признался, что морально готов к написанию симфонии, оперы, балета или симфонических концертов. Его первый инструментальный, фортепианный альбом ChiaroScuro – именно для пытливых слушателей, которые не ограничивают себя рамками привычного формата. Каждая из 12 новых композиций посвящена мастерам эпохи Возрождения: Микеланджело, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Караваджо и другим. Исполняет их пианистка Екатерина Мечетина.