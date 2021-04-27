В Барнауле разработали эскизы плакатов ко Дню Победы

Для оформления города на рекламных конструкциях планируется разместить серию плакатов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.

На плакатах изображены 30 Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны. Девять плакатов посвящены Героям Советского Союза, именами которых названы улицы города. На одном плакате изображен комдив Баклаков — первый командир 28 лыжной бригады, сформированной на Алтае. 20 плакатов посвящены летчикам — Героям Советского Союза, многие из которых окончили Барнаульский аэроклуб.

В Барнауле планируется разместить не менее 100 рекламных конструкций разных форматов, а также электронные экраны. В пресс-службе мэрии отметили, что предложенные эскизы могут использовать предприятия и организации для оформления зданий и территорий.

Традиционно для праздничного оформления города будут использованы конструкции из флагов. Их разместят на площадях Победы, Октября, Советов, Мира, на проспектах Строителей, Социалистическом, Ленина, Красноармейском, на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской.

Также особое внимание будет уделено оформлению въездных магистралей по Правобережному, Новосибирскому, Змеиногорскому, Павловскому трактам, в районе аэропорта и железнодорожного вокзала, на основных транспортных развязках и перекрестках города.

Оформить город планируется к 30 апреля.