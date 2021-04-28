Студенты помогают детским садам подготовиться к Дню Победы

Апрель для дошколят – время активной подготовки к самому важному патриотическому празднику в году. Дети разучивают стихи и песни, готовят костюмы, педагоги продумывают сценарии. На выручку им приходят студенты Барнаульского государственного педагогического колледжа.

Фото Юлии Неволиной

Творческий контакт

Барнаульский детский сад № 222 и педколледж уже давно наладили сотрудничество. Студенты регулярно приходят сюда на практику.

– С начала обучения мы посещаем детский сад раз в неделю, – рассказывает второкурсница Ирина Васильева. – Заранее готовим и проводим занятия по определенной теме. Сейчас проведем здесь не весь день, а вот летом, в течение июня будем работать с детьми как педагоги в продолжение всей смены.

Впервые сокурсники Ирины должны были проходить такую полноценную практику прошлым летом, но поскольку тогда сады работали в особом режиме, они отработали ее в дистанционном формате.

Сейчас за девушкой закреплена средняя группа – там воспитываются дети четырех-пяти лет.

– Наверное, этот возраст для меня самый близкий сейчас, просто больше всего времени с ними провожу, – делится Ирина. – В целом мы уже имеем опыт работы с младшей и старшей группами. Дети нас ждут, всегда встречают. Знают, что мы приходим с чем-нибудь интересным.

Творческие мероприятия стажерам тоже приходится устраивать. В этот раз они стали причастны к организации концертной программы, приуроченной к празднованию Дня Победы.

– Такая практика у нас уже становится традиционной, – поясняет музыкальный руководитель детского сада Ирина Жукова. – Приглашаем не только студентов, но и ветеранов.

При подготовке ко Дню Победы в детских садах Барнаула устраивают не только творческие мероприятия – проводят беседы, показывают видеоролики, доступные для понимания детей, водят на экскурсии к памятникам.

Безусловно, участники Великой Отечественной войны и труженики тыла по состоянию здоровья не могут лично посещать такие праздники, да и эпидемиологическая обстановка к этому совсем не располагает. До пандемии такие визиты чаще позволяли себе представители районных советов ветеранов. Но они – зрители, а студенты – и режиссеры, и актеры.

Как подчеркнула Ирина Жукова, каждый раз стараются привлекать к организации разных ребят, чтобы все могли попробовать себя в творческой работе с детьми. При том как с особенными, так и с нормой развития – детский сад № 222 комбинированного типа, здесь получают дошкольное образование разные дети.

Я – солдат

Для детей празднование Дня Победы – событие особое. Разве каждый день приходится примерить пилотки с настоящей солдатской звездочкой и гимнастерки с тугим поясом?

– Я сегодня солдат, – гордо объявляет шестилетний Артём Квач. – Совсем не волнуюсь, я смелый. Про войну нам в садике рассказывают, там солдаты сражались за нашу Родину и свою маму. Думаю, им не было страшно, они же воины. У меня есть брат Дима. Он тоже служит, только в армии. Зимой вернется домой. Я хочу быть, как он, – тоже пойду служить и буду всех защищать. Не знаю, может, страшно будет. Потом посмотрю.

Больше всего Артёму нравится исполнять со своей напарницей «Танец журавлей», но и стихи получается читать неплохо – чеканит бойко, по-солдатски.

Девчонки настроены более мягко. Они бережно поправляют немного великоватые в плечах защитные гимнастерки.

– Нам их в садике выдали, мы ее не шили, – признается Александра Крохалёва. – У меня еще есть ленточка полосатая – тут оранжевый и черный. Такую всегда на День Победы надевают. Я в прошлом году тоже форму носила на концерте. Теперь у нас другой будет. Только одну песню давно знаю – остальное все новое учили.

Саша очень творческая девочка, для нее выступать на сцене – одно удовольствие.

– Больше всего я люблю петь, танцевать и читать стихи. Мне все нравится! – улыбается юная артистка. И вполголоса открывает секрет: – А еще смотреть телевизор и играть в игрушки.

Почему нет, отдыхать тоже надо!

– Такого в войну не было, – добавляет Саша.

А на мой вопрос: «Чем же тогда люди занимались?» уверенно отвечает:

– Боялись, там же стреляли.

Наталья Родионова – одна из немногих воспитанников, которая готова рассказать о герое своей семьи.

– Мой дедушка воевал. Он там умер, потому что в него выстрелили, – рассказывает девочка. – У нас дома даже фотография его есть. Я ее в сад приносила. Он сейчас на небе. Для него сегодня буду петь.

Портрет своего дедушки Катя вместе с другими детьми и студентами педколледжа пронесла в рядах импровизированного локального «Бессмертного полка», который поставил точку в праздничной программе.