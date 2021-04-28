В Барнауле на водоемах устанавливают запрещающие купание знаки

На сегодняшний день в городе уже заменили ранее размещенные знаки о запрете выхода на лед аншлагами «Купание запрещено».

Фото: Администрация Барнаула

По данным пресс-службы мэрии, в Ленинском районе вблизи водоемов уже установили 8 предупредительных аншлагов: около садоводства «Озерное», на озере «Коралл», на реке Ляпиха, на реке Обь в районе села Гоньба, на озере «Пионерское» в поселке Казенная Заимка, на ул. Гущина у дома № 150/4.

В Научногородокской сельской администрации разработали график рейдовых мероприятий на водоемах летом. Совместно с инспекцией по маломерным судам специалисты администрации будут информировать население о правилах поведения на водных объектах и о запрете купания.

По статистике спасателей, основными причинами несчастных случаев на воде являются: