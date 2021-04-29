#КиноБарнаул: обзор киноновинок от «Вечернего Барнаула» на 29 апреля

Осталось всего два рабочих дня перед долгожданными и такими неожиданно продолжительными майскими праздниками. Времени должно хватить на всё – и на прогулки, и на садово-дачные работы, и на походы в кино, главное, не забудьте о соблюдении противоэпидемиологических мер. «Вечерний Барнаул» и сеть «Киномир» представляет вам традиционный обзор новых фильмов прокатной недели. Точную информацию о сеансах уточняйте на сайте www.kino-mir.ru.

х/ф «Девятаев»

Фото: startfilm.ru

«Девятаев», военная драма, Россия (12+)

Выпускник Чкаловского военного училища Михаил Девятаев открыл боевой счёт ещё в июне 1941-го, сбивая, казалось бы, непобедимые самолёты Люфтваффе. Почти все советские летчики-истребители были зачислены в личные враги фюрера и выжить, попав в плен, имея летные нашивки, было невозможно. В 1944 году во время очередного боевого вылета самолёт Девятаева был подбит и потерявший сознание летчик попал в плен, а затем в концентрационный лагерь на острове Узедом. Изначально русского пилота записали в число смертников, но лагерный парикмахер подменил нашивку без пяти минут мертвеца Девятаева на имя артиллериста Степана Никитенко. И тем самым спас ему жизнь. Собрав волю в кулак и сговорившись с другими военнопленными, Девятаев разрабатывает план побега. Да, с засекреченного острова, где идут испытания немецких крылатых ракет, нельзя убежать, зато можно улететь. На аэродроме стоит новейший вражеский бомбардировщик с «оружием возмездия» Третьего рейха на борту, а все, кто может поднять машину в воздух, кроме самих немцев, как думают гитлеровцы, перешли на сторону врага. Среди них – друг Михаила Девятаева – Николай Ларин. Они вместе учились в лётном училище, дружили семьями, мечтали вернуться с войны героями. Ларин лагеря и допросов не выдержал, решил остаться мертвым для семьи и Родины и полезным для Третьего Рейха. Но те, кто остался верен Родине, сделали невозможное. Они – угнали самолёт с секретным оружием, вступили в неравный поединок с немецкой армией и, рассекретив оружейную разработку врага, совершили самый дерзкий побег в военной истории. Имена героев навсегда вошли в историю, а их отважные действия сыграли немаловажную роль в уничтожении ракетной техники Третьего рейха.

х/ф «Девятаев»

Фото: startfilm.ru

Кажется, что историю побега советского летчика-истребителя из нацистского концлагеря на вражеском бомбардировщике надо было выдумать, если бы она не являлась правдой. А фильм основан на реальной истории Героя Советского Союза Михаила Девятаева. О нём создано 14 документальных картин и вот первая игровая. А идея картины принадлежит жене режиссёра-постановщика Тимура Бекмамбетова Наталии Фишман. Будучипомощницей президента Татарстана, она рассказала мужу о знаменитом летчике, историю которого знает каждый житель Казани, откуда он родом.

Новые фильмы о Великой Отечественной войне в преддверии Дня Победы выходят регулярно: «Собибор» (2018), «Калашников» (2020), «Танки» (2018), «Рубеж» (2018), «Несокрушимый» (2018), «Т-34» (2019) и вот теперь «Девятаев». Конечно, находятся скептики, которым новые фильмы на военную тематику всегда хуже старых. Да, у нас есть фильмы и истории про летчиков, которые мы знаем наизусть и смотрим не только в праздник 9 мая – «Небесный тихоход», «В бой идут одни старики», «Повесть о настоящем человеке», однако история Михаила Девятаева из тех, которая должна и имеет право быть рассказанной! К тому же, создатели убеждают зрителей — такого фильма о войне еще не было как в техническом, так и в драматическом плане.

х/ф «Девятаев»

Фото: startfilm.ru

Над сценарием по книге Михаила Девятаева «Побег из ада» работала целая эскадрилья писателей, среди авторов и казанский драматург Ильгиз Зайниев. За соблюдением подлинности и сохранением личности пилота следил его сын, профессор КГМУ Александр Девятаев – он представил создателям документы, фотографии и видеоинтервью отца.Постановщик стремился создать современное кино, способное удовлетворить потребности молодого поколения зрителей. По этой причине «Девятаев» выйдет сразу в двух вариантах — стандартном широкоформатном и вертикальном для просмотра на смартфоне, а в съёмках воздушных боёв использовалась сверхсовременная технология видеоигр (сцены воздушных баталий создавались с помощью популярной игры War Thunder).

Главные роли в фильме исполнили Павел Прилучный, Павел Чинарёв, Тимофей Трибунцев, Кирилл Плетнёв, Алексей Филимонов, Дмитрий Лысенков. Важную роль в картине играет песня «Любимый город», знакомая многим в исполнении Марка Бернеса. Композиция звучит и на вступительных титрах, и по ходу повествования. Для зарубежной прокатной версии «Любимый город» исполнил лидер «Rammstein» Тилль Линдеманн. Получилось ли у режиссера соблюсти баланс между компьютерной стрелялкой и человеческой драмой — судить нам, зрителям!

Смотрим: с 29 апреля в кинотеатрах сети «Киномир»: «Европа», «Арена», «Галактика», Мир», Огни».

«Проклятие: призраки дома Борли», фильм ужасов, Великобритания (18+)

х/ф «Проклятие: призраки дома Борли»

Фото: startfilm.ru

История очередного нехорошего дома, не имеющего отношения к легендарной франшизе, однако не менее страшная. Великобритания, начало 1930-х годов. Католический священник женится на девушке с ребёнком. Окружающие и церковное руководство осуждают пару и, чтобы избежать кривотолков семья переезжает в провинциальный городок. Лишь спустя несколько дней вновь прибывшие узнают, что прежние хозяева их роскошного жилища умерли не своей смертью. С тех пор население городка не верит в Бога. Священнику необходимо восстановить былой порядок вещей. Но вскоре он и сам замечает присутствие нечистой силы – в доме происходят странные вещи. Чтобы разобраться в происходящем, супруги вынуждены идти за помощью к местному оккультисту с дурной репутацией. Чем дальше заходит их совместное расследование, тем больше жутких подробностей всплывает на поверхность.

х/ф «Проклятие: призраки дома Борли»

Фото: startfilm.ru

Режиссер картины Кристофер Смит имеет большой опыт работы в рамках жанра ужасов. В 2004 году состоялась премьера хоррора «Крип», а спустя еще два он поставил комедийный слэшер «Корпоративка». Мистика также фигурирует в его главном хите «Черная смерть» (2010) с Шоном Бином и Эдди Редмэйном. По словам режиссера, он стремился аутентично воссоздать жуткую атмосферу довоенной Англии. Фильм — это не ностальгическая история о «старых добрых временах», а рассказ о периоде, когда люди «вешались за свои секреты». Зло в сюжете исходит вовсе не от потусторонних призраков, а от самих жителей. Постановщик убежден: события 1930-х резонируют с тем, что происходит в Великобритании сегодня в связи с Брекситом.

Смотрим: с 29 апреля в кинотеатре «Европа-Киномир».

«Властелин колец: возвращение короля», фэнтези, США-Новая Зеландия (12+)

х/ф «Властелин колец: возвращение короля»

Фото fantasticlub.ru

Последняя часть трилогии о Кольце Всевластия и о героях, взявших на себя бремя спасения Средиземья. Повелитель сил Тьмы Саурон направляет свои бесчисленные рати под стены Минас-Тирита, крепости Последней Надежды. Страны Средиземья собрали все свои силы для решающей битвы, но этого всё равно мало, чтобы нанести Темному Властелину смертельный удар. Ведь его силы в кольце, а кольцо на шее Фродо, который практически превратился в тень. Кольцо всё больше завладевает им и желает воссоединится со своим хозяином. Внутри роковой горы Кольцо почти победит, но Голлум сыграет свою решающую роль в этой истории… И каждому, кто выжил в этой эпичной битве, достанется по заслугам: трон и любимая – Арагорну, дружба и вечный почёт сородичей – Гимли, тихая счастливая жизнь – Сэму, жизнь среди бессмертных эльфов – Фродо.

х/ф «Властелин колец: возвращение короля»

Фото fantasticlub.ru

Заключительная часть трилогии по роману Толкиена считается самой зрелищной: здесь и гигантские носороги-убийцы, и слоны переростки, и армия мёртвых и, главное, Фродо, превратившийся к финалу в мученика с картины Караваджо. Досмотрим до конца и будем ждать перезапуск истории уже в формате сериала.

Смотрим: с 29 апреля в кинотеатрах сети «Киномир»: Европа», Арена», «Галактика», «Мир», «Огни».

«Пчёлка Майя: медовый движ», мультфильм, Австралия-Германия (0+)

м/ф «Пчёлка Майя: медовый движ»

Фото oktyabr.info

Зажужжжительные приключения самой любознательной и непоседливой юной пчелы улья. Третий полнометражный мультфильм, основанный на одном из самых успешных анимационных сериалов. Как и прежде, речь в истории пойдет о жителях улья, которые ежедневно попадают в забавные ситуации. На этот раз насекомых ждет путешествие в сказочную страну муравьев. От их действий зависит судьба новорожденной принцессы, угодившей в плен к вражеским захватчикам.

м/ф «Пчёлка Майя: медовый движ»

Фото oktyabr.info

Майя — непоседливая пчелка, не представляющая своей жизни без приключений. Из-за своей любознательности она нередко подвергает население пчелиного королевства опасности. После очередной выходки маленькой бунтарки, предводительница улья запрещает ей уходить за пределы безопасной зоны. Но Майя верна себе. Услышав зов о помощи, исходящий из лесной чащи, героиня бросается в омут с головой, оказываясь в самом сердце противостояния муравьев и жуков. Объединившись с верным другом Вилли, бесстрашная Майя вызволяет из беды курьера, которому поручено доставить ценный золотой артефакт. Выясняется, что в руки к парочке попало яйцо, из которого в тот же день вылупляется принцесса-муравьишка. На новорожденную начинается охота со стороны вредителей. Собравшись с силами, веселые пчелы отправляются в путь, чтобы передать наследницу трона лидерам муравьиного государства. Если им не удастся завершить миссию, то справедливость уже никогда не будет восстановлена. Впереди Майю и Вилли ждет самое невероятное путешествие в жизни!

м/ф «Пчёлка Майя: медовый движ»

Фото oktyabr.info

Впервые знаменитые герои Майя и Вилли появились на страницах книги Вальдемара Бонзельса, опубликованной в 1912 году. Произведение предназначалось для детей, а его сюжет концентрировался на процессе превращения безрассудной маленькой пчелки во взрослого и ответственного члена общества. Первая экранизация детской сказки возникла еще в немую эру кино. Но наиболее широко известная адаптация книги Бонзельса вышла спустя полвека. В 1975 году состоялась премьера анимационного телесериала «Пчелка Майя», созданного при участии японских мультипликаторов. Всего было снято два сезона по 52 серии в каждом. Знаменитую заглавную песню мультфильма написал Карел Свобода, а исполнил её известный чешский певец Карел Готт. В России премьерный показ мультсериала «Пчёлка Майя» состоялся 1 июня 1991 года. В 2012 году, на экранах появилась новая 3D-версия, включившая в себя 78 коротких эпизодов. И лишь спустя еще два года, на волне успеха телеверсии, стартовала кинофраншиза, насчитывающая три части. И мультсериал, и полнометражные мультфильмы регулярно показывают в России, где пчела Майя – любимый и родной персонаж.

Смотрим: с 29 апреля в кинотеатре «Арена-Киномир».

«Упс! Приплыли!», мультфильм, Ирландия-Люксембург (6+)

м/ф «Упс! Приплыли!»

Фото: startfilm.ru

Продолжение одного из главных мультипликационных хитов 2015 года «Упс… Ной уплыл!». Зрители узнают, как сложилась судьба представителей животного мира, очутившихся на борту огромного ветхозаветного ковчега.

С тех пор как Ной сконструировал судно, вмещающее сотни пассажиров, прошло полгода. Пережив Великий потоп, звери продолжают рассекать по бескрайним просторам океана, покрывшего всю поверхность земли. Казалось, что самое страшное позади и уже совсем скоро они найдут новый дом. Однако берега на горизонте как не было, так и нет, в то время как обстановка в ковчеге накаляется. Несмотря на договоренность, согласно которой хищники не станут нападать на травоядных, отсутствие пищи и постоянные разногласия внутри коллектива порождают косые взгляды. Наружу всплывают давние обиды, усугубляющие и без того плачевную ситуацию. Спасти непохожих существ, по воле случая оказавшихся в одной лодке, может лишь настоящее чудо. И оно происходит. Детеныш гнездовика Финни и его верная подруга Леа, оказавшись за бортом, находят райский остров, где есть все необходимое.

м/ф «Упс! Приплыли!»

Фото: startfilm.ru

Сообщив о своем открытии экипажу, звери направились в сторону суши, предвкушая начало беззаботной жизни. Но им и в голову не могло прийти, что территория занята другими животными, не желающими делиться собственностью с чужаками. Между поселенцами и незваными гостями нарастает конфликт. Чтобы обрести место под солнцем, травоядные и хищники должны закопать топор войны и объединиться для решения общей проблемы. Борьба выживания всегда интересна, и детям будет не лишним узнать, что для решения проблем можно объединиться с непохожими на тебя.

Смотрим: с 29 апреля в кинотеатрах сети «Киномир» – «Арена», «Галактика».

«Зверокрекеры», мультфильм, Испания-Китай (6+)

М/ф «Зверокрекеры»

Фото www.imdb.com

«Зверокрекеры» — анимационный фильм, основанный на оригинальной истории Скотта Кристиана Савы, вдохновлённого на их создание печеньем в форме зверюшек. Цирк семейства Хантингтон слыл волшебным. Животные, выступающие на арене, демонстрировали невообразимые трюки, привлекая внимание посетителей со всех уголков страны. Мало кто подозревал, что за сценическими номерами кроется магия, связанная со… вкусным печеньем. Хрустящие крекеры были способны превратить того, кто их съест, в любое животное согласно форме выпечки, а чтобы вновь стать человеком, крекер необходимо было разломить. Годы спустя цирк достаётся Оуэну Хантингтону, который съедает крекер и превращается в …хомяка.

М/ф «Зверокрекеры»

Фото www.imdb.com

Старый клоун Честерфилд, много лет проработавший с основателями цирка, сообщает новому владельцу правду о магической силе угощения. Оуэн и его супруга Зои собираются вернуть цирку былую славу. Но на пути у новых владельцев появляется лидер самой крупной цирковой сети в стране, у которого к цирку Хантингтонов свои счёты.

В озвучивании персонажей мультфильма принимали участие вокалисты панк-поп-рейв-группы «Little Big» – Илья Прусикин и Софья Таюрская. Кстати, история детская и мультяшная лишь на первый взгляд, страсти, кипящие между героями этой истории, – совсем не детские!

Смотрим: с 1 мая в кинотеатрах сети «Киномир» – «Европа», «Арена», «Галактика», Мир», Огни».

«Прабабушка лёгкого поведения. Начало», комедия, Россия (16+)

х/ф «Прабабушка лёгкого поведения. Начало»

Фото: www.startfilm.ru

Режиссер Марюс Вайсберг продолжает историю о переодевающемся в женщину обаятельном аферисте Саше Рубинштейне. Картина является приквелом и представит предысторию тех событий, которые происходили в фильмах «Бабушка легкого поведения» (2017) и «Бабушка легкого поведения – 2. Престарелые мстители» (2019). После первых двух частей, в которых герой провернул несколько афер с помощью своих перевоплощений, история переносится в 1980-е годы.

В 1980 году вся страна готовилась к самому масштабному событию – московской Олимпиаде. Теперь, когда долгожданные Игры начались, люди с трепетом и азартом следят за происходящим. Только одному человеку не до мероприятия: Вова Рубинштейн (отец Саши – героя первых двух фильмов) решает воспользоваться случаем и заработать денег, а для этого ему необходимо переодеваться в артистов советской эстрады и устраивать фальшивые концерты. Люди, увлеченные Олимпиадой и охваченные всеобщей суматохой, ничего не замечают. Однако сотрудники КГБ, случайно оказавшиеся на концерте героя, сразу понимают в чем дело, и решают завербовать мастера перевоплощений как агента под прикрытием. Теперь у мужчины нет другого выхода, ведь иначе его упекут в тюрьму. Сотрудники КГБ сразу же поручают Вове важную миссию: ему необходимо найти на черном рынке особый секретный химикат, который может угрожать безопасности страны. Теперь парень в образе проститутки Луизы Рубинштейн пускается в настоящие опасные приключения: он будет втянут в шпионские игры Москвы 1980-х, столкнется с самим Брежневым, спасет Олимпиаду и, конечно, найдет свою любовь.

х/ф «Прабабушка лёгкого поведения. Начало»

Фото: www.startfilm.ru

Изначально режиссер, продюсер и автор сценария Марюс Вайсберг не видел смысла снимать продолжение: «Во второй части у нас получилась законченная история. И было четкое понимание, что продолжать ее нет ни смысла, ни драматического ресурса».

Однако идея приквела показалась создателям интересной «Мы решили внести в историю некоторую ностальгическую нотку, потому что 80-е годы многие помнят, знают не понаслышке, это близкая нам эстетическая реальность», — пояснил режиссёр. Словам режиссёра вторит исполнитель главной роли Александр Ревы: «Фильм может привлечь не только молодую публику, но и старшее поколение, которое еще помнит 1980-е годы. Мы постарались максимально точно воссоздать нужную атмосферу».

Съемки картины «Прабабушка легкого поведения. Начало» проходили летом 2020 года в самый разгар карантина. В качестве «Интуриста» выступила гостиница «Советская», а сцены с церемонии закрытия Олимпийских игр со стадионом снимали в огромном павильоне «Главкино» на Новорижском шоссе. Также множество эпизодов было отснято на улицах: для стилизации под 80-е годы все натурные сцены были позже обработаны с помощью компьютерной графики. Особенная гордость Марюса Вайсберга — эпизод на ВДНХ, где ему удалось максимально восстановить 80-е. «Я очень горжусь сценой на ВДНХ, потому что там получилось по-настоящему жирное восстановление эпохи, шикарное, правдоподобное, вызывающее чувство ностальгии по ушедшему советскому детству», — говорит режиссер.

Зрители вновь увидят на экранах своих любимых артистов, которые снимались в первых двух частях — Александра Ревву, Наталью Чистякову-Ионову, Марину Федункив, Евгения Герчакова, Дмитрия Нагиева, Михаила Галустяна и Наталью Бардо. К звездному составу в третьей части присоединился актер Максим Лагашкин, он сыграет куратора Вовы Рубинштейна из КГБ.

Смотрим: с 1 мая в кинотеатрах сети «Киномир» – «Европа», «Арена», «Галактика», Мир», Огни».