Специалист-фониатр рассказала, как заботиться о своем голосе

Говорим мы каждый день. У кого-то это обязательная часть работы, а кто-то просто любит поболтать. Всем нам кажется это настолько обыденным, что многие из нас даже не задумываются о здоровье своего голоса. Как поддерживать его и какие нюансы нужно учитывать – рассказывает барнаульский врач-фониатр с более чем 15-летним стажем Любовь Акарачкина.

Фото Светланы Молокановой

Комплексная забота

С греческого языка «фониатрия» буквально переводится как «голос» и «лечение». В России это направление относят к разделу оториноларингологии, поэтому все фониатры по начальной специальности – лор-врачи. В некоторых европейских странах, например, в Швеции врачи сразу специализируются на голосе.

Принято считать, что фониатрия – узкая специализация, но это не совсем так. Она тесно соприкасается со многими направлениями медицины.

Да, врачи концентрируют свое внимание исключительно на заболеваниях гортани и голосовых связок. Но при постановке диагноза фониатр не ограничивается проблемами, возникшими в пределах ухо-горла-носа, так как зачастую причина находится за пределами этого треугольника.

К примеру, на голос могут повлиять заболевания желудка или легких. Тогда специалист дает направление к гастроэнтерологу и пульмонологу, и помощь пациенту оказывается совместно. Бывает и так, что человек испытывает проблемы с речью, в частности, паралич складок гортани или полную потерю голоса из-за психического состояния, самое распространенное – из-за стресса. В таком случае частью лечения становится посещение психотерапевта.

– Большую роль в нашей сфере играет профилактика. В нашем случае, проблем легче не допустить, – уверена Любовь Александровна. – Есть такое понятие, как гигиена голоса. Согласно ей, человеку нельзя в день говорить больше трех часов. К сожалению, не все в силу своей профессии могут соблюдать это правило. Чаще всего ко мне обращаются учителя, топ-менеджеры, специалисты по работе с клиентами. Кстати, врачи тоже попадают в эту группу. Все они с утра и до вечера говорят, а наши связки не приспособлены к такой нагрузке. Помогаем вместе с логопедом-фонопедом. Кроме медикаментозного лечения и различных процедур назначаем специальные упражнения. Постановка дыхания, техника речи – все это очень важно для тех, кто «работает» голосом.

В кабинете фониатра стоит уникальный аппарат – видеоларингостробоскоп. Благодаря ему на экран в пятикратном увеличении выводится изображение голосовых связок, и можно увидеть даже малейшие изменения.

Особо вредны две крайности – шепот и крик. В первом случае идет сильная нагрузка на связки, они испытывают перенапряжение. На счет второго фониатр своим пациентам всегда говорит, что лучше стукнуть по столу, чтобы выплеснуть эмоции, чем переходить на крик. Практически во всех случаях сильное повышение голоса вызывает разрыв капилляров.

Правильная осанка, гимнастика, закаливания – все это входит в комплексную профилактику заболеваний гортани. Также для сохранения красивого голоса нужно соблюдать диету. В рационе не должно быть много острой, кислой, соленой, сильно горячей и сильно холодной пищи, газированных напитков, орехов и семечек. А профессиональным певцам и актерам лучше вообще это все исключить. Кстати, если у человека есть вокальные данные, он много поет, но не учился у специалиста и не знает каких-то основ пения, то это может оказать пагубное влияние на голосовые связки. Например, незнание своего диапазона чревато печальными последствиями. Очень опасно брать крайние ноты или вообще за пределами возможностей голоса, так как могут пострадать сосуды. При этом врач уверяет, что негромко и без излишнего напряжения напевать мелодии даже полезно, так как тренирует дыхательную систему. Лучше всего научиться диафрагмальному дыханию, оно более физиологично и снижает нагрузку на связки.

Общий язык

Значительную часть пациентов Любови Акарачкиной занимают, конечно, профессиональные вокалисты. Среди них актеры алтайского музыкального театра, филармонии, солисты академического хора. С ними она говорит на одном языке, так как сама имеет музыкальное образование – окончила музыкально-хоровую школу, умеет играть на пианино и гитаре, поет.

– Я сама заядлый театрал. Не пропускаю ни один премьерный спектакль в нашем музыкальном театре, для меня это всегда праздник, – с улыбкой признается специалист.

Также врач тесно общается с преподавателями колледжа и института культуры, и если у кого-то из студентов возникают хоть какие-то, казалось бы, незначительные проблемы с голосом, то сразу направляют к ней. Фониатр считает, что при поступлении на «голосовые» профессии, будь то актерские или вокальные направления, абитуриенту желательно посетить специалиста, чтобы узнать возможности своих голосовых связок.

– Важно знать, что всем профессионалам голоса необходимо отдыхать молча, чтобы складки гортани находились в состоянии покоя. А людям с развитым музыкальным слухом к тому же – в тишине. Дело в том, что их голосовые связки неосознанно реагируют на любые внешние звуки и не расслабляются, – рассказывает врач.

Кстати, к Любови Александровне обращаются известные артисты, приезжающие к нам на гастроли, если им требуется профессиональная помощь. Например среди пациентов барнаульского фониатра были Анита Цой, Пелагея, Сергей Безруков, Евгений Дятлов и Олег Погудин.

Простая проверка своего голоса: в течении 14 секунд протяните нараспев «и-и-и». Если голос изменился, или вы не смогли удержать звук указанное время, то у вас есть проблемы с голосовыми связками.

Факторы риска для голоса:

– Перенапряжение голоса из-за профессии, ОРВИ, ларингит – воспаление слизистой верхних дыхательных путей и голосовых связок.

– Антисептики, курение, чрезмерное употребление кофеина, сухой воздух в помещении – пересушивает горло и раздражает связки.

– Изжога – желудочный сок попадает в пищевод и раздражает гортань.

– Аллергия – кашель и выделения из носа, перенапряжение связок.