Выставка «Помним, чтим…» работает в Художественном музее

Экспозиция работ Владимира Шкиля посвящена 100-летию художника и 76-летию Великой Победы.

Фото: Государственный художественный музей Алтайского края

На выставке представлены живописные произведения художника из собрания музея и мастерской автора. Экспозиция включает портреты ветеранов Великой Отечественной войны и труда, пейзажи с видами Барнаула и Алтайского края, а также тематические композиции, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Это полюбившиеся зрителю произведения «Ялта – 45» и «Через тайгу и болота. Август 1945 года».

Художник Владимир Кириллович Шкиль – участник Великой Отечественной войны, артиллерийский разведчик, старший сержант – награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными медалями. Участник парада Победы в Харбине в сентябре 1945 года. После демобилизации Владимир Шкиль жил в Казахстане, учился в Алматинском художественном училище им. Н.В. Гоголя. Работал учителем рисования и черчения в школах, художником в кинотеатрах, Домах культуры и Домах народного творчества. Избирался председателем правления Производственно-творческого объединения художников Казахстана (1954–1956). С 1951 года участник художественных выставок.

С 1973 года Владимир Кириллович жил и работал в Барнауле. Работы художника находятся в Восточно-Казахстанском краеведческом музее (г. Усть-Каменогорск), Михайловской картинной галерее им. Я.Н. Скрипкова, Государственном Алтайском краеведческом музее, Государственном художественном музее Алтайского края, фонде Союза художников Алтайского края, частных коллекциях России и зарубежья. Он участник более 50-ти областных, краевых, республиканских, общероссийских, международных выставок. Это третья персональная выставка автора в стенах Государственного художественного музея Алтайского края, она будет работать до 9 мая в музее по адресу: г. Барнаул, ул. М. Горького, 16.