Рассказываем, где в Барнауле пройдут продовольственные ярмарки

Продукцию алтайских производителей можно будет купить 1 мая 2021 года. В этот день ярмарки будут заключительными в весеннем сезоне.

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Возобновить ярмарочную торговлю планируется осенью.

Предпасхальные ярмарки будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:

Железнодорожный район — пр-кт Ленина, 71; пр-кт Красноармейский, 131;

Индустриальный район — ул. 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район — пл. Народная;

Октябрьский район — пр-кт Ленина, 152;

Центральный район — пр-кт Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21.

Широкий ассортимент продовольственных товаров на ярмарках предложат предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности города Барнаула, а также производители из других муниципальных образований Алтайского края.

Барнаульцы смогут приобрести по ценам ниже среднерыночных: мясо и колбасные изделия, мясные и рыбные деликатесы, крупы и сахар, масло и яйца, фрукты и овощи, кондитерские и хлебобулочные изделия, в том числе пасхальные куличи.

Жителей Барнаула просят соблюдать масочный режим.

Телефон для справок: 37-04-64.