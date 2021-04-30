Рассказываем, где в Барнауле пройдут продовольственные ярмарки

Продукцию алтайских производителей можно будет купить 1 мая 2021 года. В этот день ярмарки будут заключительными в весеннем сезоне.
Возобновить ярмарочную торговлю планируется осенью.
Предпасхальные ярмарки будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:
Широкий ассортимент продовольственных товаров на ярмарках предложат предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности города Барнаула, а также производители из других муниципальных образований Алтайского края.
Барнаульцы смогут приобрести по ценам ниже среднерыночных: мясо и колбасные изделия, мясные и рыбные деликатесы, крупы и сахар, масло и яйца, фрукты и овощи, кондитерские и хлебобулочные изделия, в том числе пасхальные куличи.
Жителей Барнаула просят соблюдать масочный режим.
Телефон для справок: 37-04-64.