Режим ЧС объявлен в Горно-Алтайске в связи с осложнением паводковой обстановки

По сообщению пресс-службы Главного управления МЧС РФ по Республике Алтай, из-за подтоплений в регионе перекрыли участок Чуйского тракта по направлению на Телецкое озеро, а также ряд автодорог в двух районах региона.
30 апреля в Чойском и Турочакском районах наблюдается повышение уровня воды в реках. Местами подтоплены дороги местного значения. В Турочакском, Чойском, Майминском районах работают оперативные группы, осуществляется постоянный мониторинг уровня воды в реках.
Глава региона Олег Хорохордин в связи с резким осложнением паводковой ситуации поручил проверить готовность пунктов временного размещения, а также обеспечить оперативное информирование населения о гидрологической ситуации.
Туристов призвали воздержаться от поездок в районы, где осложнилась паводковая ситуация. Гостям региона рекомендовано воздержаться от участия в сплавах и посещения водных объектов в данный период.
«Функционирующий режим повышенной готовности объявлен для всех сил и средств, важно не допустить чрезвычайных ситуаций, человеческих жертв и минимизировать все риски подтопления жилых домов», – заявил Олег Хорохордин.