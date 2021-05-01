Штраф за высадку детей из общественного транспорта и упрощенный налоговый вычет: какие законы вступают в силу с 1 мая

Май в этом году порадовал неожиданными длинными выходными. Однако новые законы вступают в силу даже в праздники. Теперь станет проще получить налоговый вычет за ипотеку, повысятся штрафы для автомобилистов и немного сложнее станет проходить возвращение в Россию из-за границы. «Вечерний Барнаул» подготовил обзор законов, которые вступили в силу с сегодняшнего дня.

Штраф за высадку детей из общественного транспорта

Законодательно ввели этот запрет после череды случаев, когда кондукторы высаживали детей-безбилетников на морозе и в незнакомых местах.

За высадку ребенка-безбилетника водителя общественного транспорта могут оштрафовать на 5 тысяч рублей.

С 1 мая запрещено принудительно высаживать детей-безбилетников до 16 лет из автобуса, трамвая или троллейбуса, если они едут без родителей. Теперь за это предусмотрена административная ответственность: водителя за высадку ребенка могут оштрафовать на 5 тысяч рублей. На кондуктора в данном случае возложена более высокая ответственность – штраф для него составит весомые от 20 до 30 тысяч рублей.

Штрафовать юного зайца тоже нельзя. Только если ребенок едет с совершеннолетним сопровождающим, им придется покинуть салон на ближайшей остановке или оплатить проезд.

Фото: canva.com

Упрощенный налоговый вычет за ипотеку

До сегодняшнего дня, чтобы вернуть деньги, нужно было собирать массу различных документов и заполнять декларацию. Далеко не всем на деле оказалась эта процедурна доступной. Теперь Правительство упростило процедуру получения налогового вычета за ипотеку. По новым правилам, чтобы получить вычет, достаточно заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика. Дальше ФНС сама будет проверять, есть ли у человека право на возврат средств. Более того, сократится срок обработки заявлений на вычет: с трех месяцев до 30 дней.

— Это избавит человека от необходимости документально подтверждать свое право. Всё сделает автоматизированная система Федеральной налоговой службы, она обработает информацию, обратившись к необходимым источникам, — прокомментировал премьер-министр Михаил Мишустин.

Пожилым работникам рекомендована удаленка

С 1 мая работодателям рекомендовано перевести работников старше 65 лет на удаленную работу. Год назад из-за коронавируса власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет. Теперь же дистанционный формат работы носит рекомендательный характер — окончательное решение остается за работодателем, ориентироваться он должен исключительно на ковид-обстановку. А особый порядок выдачи больничных листов и пособий в связи с карантином отменен. Но власти по-прежнему рекомендуют людям старше 65 по возможности оставаться дома.

Дети силовиков получат льготы при поступлении в вузы МВД

Дети полицейских и росгвардейцев получат преимущество при поступлении в подведомственные МВД и Росгвардии вузы. Предпочтение таким абитуриентам отдадут только при условии успешного прохождения ими вступительных испытаний при прочих равных условиях. Это означает, что если на одно место будут претендовать два абитуриента с одинаковыми баллами за ЕГЭ и вступительные испытания, то тогда приоритет будет отдан ребёнку из семьи сотрудников силовиков.

Увеличились штрафы за нарушение правил движения через железнодорожные пути

С 1 тысячи до 5 тысяч рублей увеличились штрафы за следующие нарушения:

пересечение железнодорожного пути вне переезда;

остановка или стоянка на железнодорожном переезде;

проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к нему в пределах видимости приближается поезд;

выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, а также при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду.

Помимо штрафа, за эти нарушения могут лишить прав на срок от 3 до 6 месяцев.

Фото: canva.com

Для электроэнергетиков проведут независимую оценку квалификации

Работники в сферах электроэнергетики и теплоснабжения в ряде случаев должны будут получать аттестацию в области безопасности, а также по инициативе работодателя или самого сотрудника — проходить независимую оценку квалификации.

В электроэнергетике смогут работать специалисты, которые прошли подготовку у работодателя, получили от него подтверждение готовности к труду и подтвердили свои знания на аттестации по вопросам безопасности в этой сфере. Аналогично и в сфере теплоснабжения.

Последний месяц дешевого сахара

Постановление об ограничении цен на сахар прекратит своё действие 31 мая. Кстати, на масло ограничения будут действовать до 31 октября. Цены на масло и сахар правительство заморозило в конце прошлого года, когда Президент РФ обратил внимание на резкое подорожание некоторых продуктов. В итоге было принято соглашение, согласно которому килограмм сахара не может стоить дороже 36 рублей в опте и 46 – в рознице. Литр масла ограничивался стоимостью не дороже 95 рублей в опте и 110 рублей в рознице. Действие этого соглашения уже один раз продлевали до 1 апреля. Пока неизвестно, будут ли продлены эти ограничения снова.

Подсолнечник обложат вывозной пошлиной

С 1 июля 2021 года по 1 сентября 2022 года вступает в силу постановление Правительства, согласно которому 1 тонна подсолнечника будет облагаться вывозной пошлиной. Обозначена ставка – 50%. При этом, не менее чем 320 долларов за 1 тонну. Также до 31 августа 2022 года продлевается действие 30-процентной пошлины на рапс.

В кабмине поясняют, что такая мера обусловлена сохранением необходимого объёма соответствующей продукции на внутреннем рынке. Это позволит защитить людей от скачков цен на международном рынке, а также стабилизирует розничную стоимость подсолнечного масла в России.

Новые правила для туристов, возвращающихся в Россию

Фото: canva.com

Роспотребнадзор ввел новые правила для прибывающих из-за рубежа. Теперь вернувшись в Россию, нужно сдавать два ПЦР-теста на коронавирус. Первый – в течение трех дней с момента возвращения, второй — в течение пяти дней. При этом интервал между двумя тестами должен быть не менее суток.

Будьте внимательны, ведь за соблюдением сроков следит Роспотребнадзор. Если не отправить результаты тестов, то вас могут оштрафовать на сумму до 40 тысяч рублей.

Планируете лететь заграницу? Для вас чек-лист о том, что нужно сделать по возвращению в Россию от «Вечернего Барнаула»: