Только в пасхальную неделю барнаульцы могут подняться на любую из 17 колоколен города и попробовать себя в роли звонаря

С 2016 года в Барнауле при храме Иоанна Богослова на ул. Шумакова работает Алтайский центр звонарского мастерства. За пять лет здесь подготовили более полусотни профессиональных звонарей, организовали музей, проводили мастер-классы, экскурсии и праздники колокольного звона. На аллее колоколов – уникальном арт-объекте храмового комплекса размещены 11 огромных гранитных камней с табличками, символизирующими самые большие колокола России с указанием имени, даты отлива, места нахождения и веса каждого колокола.

Юлия Романова, преподаватель Алтайского центра звонарского мастерства.

Фото: Андрей Чурилов

Возрождение алтайского звона

– В 2007 году, когда пришло время на строящемся храме монтировать колокольню, мы пригласили специалиста из Архангельска Владимира Марьяновича Петровского, – рассказал настоятель Иоанно-Богословского храмового комплекса протоиерей Георгий Крейдун. – Владимир занимается возрождением колокольного звона с 1988 года, он не только смонтировал колокольню и настроил колокола, но и провел первые в нашем крае десятидневные звонарские курсы, на которых обучились 10 человек, дал в Барнауле большой звон-концерт.

Именно тогда у протоиерея Георгия Крейдуна появилась мечта – создать в приходе Звонарскую школу, где могли бы учиться все желающие.

До революции в России не было специальных школ для звонарей, овладевали мастерством непосредственно на колокольне. Никаких нотных записей звонари не вели, в итоге это искусство в период советской эпохи было практически утрачено. Остались единичные записи Ростовских звонов на пластинках, именно их до сих пор используют в озвучке исторических фильмов.

– С 1980-х годов, когда в стране начали восстанавливать утраченные святыни, строить храмы, отливать новые колокола, нехватка звонарей ощутилась в полной мере, – отметил отец Георгий.

На мой взгляд, что тут сложного, стой, да дергай за веревочки, привязанные к колоколам, два раза в день, до службы и после нее. Ан нет, у звонаря должно быть весьма развито чувство ритма, на который накладывается мелодия звона, но их видов довольно много. Поднявшись на колокольню деревянного храма-звонницы в честь иконы Божией Матери «Прибавление ума», я тоже решила попробовать позвонить, считая, что с музыкальной школой за плечами со всем справлюсь. Однако, красивых звуков не получилось: пыталась воспроизвести последовательность действий умом, а звонари работают сердцем.

– Пока рано говорить о том, что сформирована особая сибирская манера звонов, это процесс не быстрый. Но начало положено, и наша задача продолжать развиваться в этом деле, – рассказывает преподаватель истории и теории колокольного звона Центра Юлия Романова. – Композиторы для нас не пишут, свой звуковой рисунок есть не только в каждом регионе, но и практически в каждом храме, ведь каждый звон индивидуален. В своем храме мы сразу узнаем, кто сейчас звонит – у каждого звонаря свой звон, характерный только для него.

Существует четыре вида православного звона: благовест – равномерные удары в самый большой колокол; перебор – поочередно ударяют в каждый колокол по одному разу от малого к большому, а затем во все сразу и так несколько серий; перезвон – несколько серий поочередных однократных ударов в каждый колокол от большого к малому;трезвон – самый богатый по ритму и композиции звон, в котором задействованы все три группы колоколов.

Музей и учебные классы

С 2018 года при Алтайском центре звонарского мастерства начал свою работу Музей колоколов, большая часть экспонатов которого представляет немалую историческую ценность. Например, самобытные колокола тюменского литья, сделанные на заводе Петра Гилева, получившего награду короля Леопольда II на международной выставке в Брюсселе.

– В Алтайском крае осталось всего 19 дореволюционных колоколов, пять из них хранятся в нашем музее, – рассказала Юлия Романова. – У каждого из них – удивительная судьба. Предположительно история колокольного литья в Барнауле началась с отливки большого алтайского «царь-колокола» весом 10 тонн. Ему дали имя «Николай», поскольку медь для его литья пожертвовал царь Николай I. Колокол находился в Петропавловском соборе, который в советские годы был разрушен, а колокол разбит и переплавлен.

Фото: Андрей Чурилов

Курсы звонарей проводятся примерно один раз в год в течение пяти дней, поскольку непросто собрать в одном месте людей, несущих разное послушание в храмах Барнаула и региона. Ученики тренируются на деревянных и металлических колокольных тренажерах. На одних доводят до автоматизма движение каждой руки, а на других идет работа со звуком. Кроме рук, звонари ногой нажимают на педали, которые связаны с самыми большими колоколами. Вот поэтому не у всех и далеко не сразу получается соединить руки и ноги, то есть «собрать звон» за звонарским пультом.

Юлия Романова:

“Мастера отливают колокол так, чтобы язык только своим весом извлекал из колокола самое красивое звучание”.

По легендам, колокольный звон спасал людей от эпидемий и негативной энергии. По своей силе, мощи и красоте звон целителен для человека, способен лечить душу и тело, восстанавливает энергетику, укрепляет физическое здоровье и гармонизирует психику. К слову, звонари простудными заболеваниями не болеют. Но таким эффектом обладает только живой звук, наверное, поэтому среди желающих подняться на колокольню в пасхальную неделю много детей и стариков.

Уникальные знания

– В наше время колокольный звон – это в первую очередь знак о начале или окончании богослужения, – говорит отец Георгий Крейдун. – А раньше люди вставали с колокольным звоном, с ним ложились спать. Звон сопровождал людей не только на великие праздники, но и на отпевание, венчание, он являлся неотъемлемой частью жизни русского человека. Сейчас в Центре звонарского мастерства мы проводим не только обучение звонарей, которые будут нести послушание в храме, но и мастер-классы для тех, кто желает приобщиться к этой древней традиции. Один из наших выпускников, по долгу службы бывая в командировках в разных регионах, старается побывать на колокольнях в местных храмах и, с благословения настоятелей, позвонить там. Таким образом нарабатывается опыт звона на разных колоколах и колокольнях, что очень важно как для роста собственного мастерства, так и для передачи опыта начинающим звонарям.

По традиции в праздник Пасхи на территорию храма Иоанна Богослова вынесут переносные звонницы, на которых опытные звонари будут проводить мастер-классы по колокольному звону для всех желающих. Не упустите возможность прикоснуться к этой уникальной древней традиции, почувствовать натяжение тросов и услышать голоса разных колоколов.