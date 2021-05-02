Семь дорог перекрыты в Алтайском крае из-за паводка

Паводковая обстановка по дорогам Алтайского края находится на контроле регионального Минтранса.

Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае ограничили проезд по следующим участкам дорог:

На трассе Маяк-Красные Орлы-Чайное с 23 по 28 км в связи с резким подъемом уровня воды в р. Сосновка. На месте перелив глубиной 0,5 м.

На дороге К-12-Туманово-Новая Жизнь с 37 по 38 км размыв земляного полотна.

На подъезде к с. Тележиха с 7 по 12 км ограничено движение для легкового транспорта.

На трассе Чарышское-Малый Бащелак-Большой Бащелак-Тальменка-Солонешное с 55 по 72 км в связи с переливом через дорогу.

На участке дороги Залесово — Борисово — Никольский. Произошел резкий подъем уровня реки Татарка, в следствие чего образовался перелив через дорогу.

Также на двух автодорогах — Алейск — Безголосово –К-13 в Алейском районе и Красногорское — Карагайка — Ивановка.

Актуальную информацию о проезде можно уточнять по номерам телефонов: