Небезопасную рассаду земляники пытались ввезти в Алтайский край

На неё не было сертификата, подтверждающего безопасность.

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Нарушения фитосанитарного законодательства при ввозе 76 тонн подкарантинной продукции из Казахстана пресекли инспекторы регионального Россельхознадзора с 23 по 30 апреля 2021 года.

Так 24 и 25 апреля в Кулундинском районе Алтайского края граждане Казахстана на грузовых автомобилях ввозили из Республики Казахстан 15 тонн семян льна продовольственного и рассаду земляники без документов, подтверждающую их безопасность.

За указанный период в Кулундинском и Рубцовском районах Алтайского края не пустили 20 тонн лука репчатого, 20 тонн сухофруктов, а также орехов, риса и другой подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском. Инспекторы установили, что продукцию ввозили в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов, содержащих сведения, не соответствующие транспортным перевозочным документам, а также недостоверные сведения относительно грузополучателей подкарантинной продукции и мест выгрузки.

Ввоз подкарантинной продукции был запрещен. Все грузы возвращены отправителям. Виновные привлечены к административной ответственности.