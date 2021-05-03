Публикуем актуальную информацию о перекрытии дорог в Алтайском крае из-за паводка

Паводковая обстановка находится на контроле регионального Минтранса.

По данным на 2 мая 2021 года в Алтайском крае открыли движение по дороге К-12-Туманово-Новая Жизнь в Солонешенском районе.

При этом ограничили движение ещё на одной краевой трассе — Новотырышкино-Южный в Смоленском районе.

Напомним, что также продолжает действовать ограничение на региональных трассах — подъезд к с. Тележиха, Залесово — Борисово — Никольский, Алейск — Безголосово –К-13 в Алейском районе, Акатьево-Сузоп-Новотроицк в Солтонском районе, Солоновка-Красный Городок в Смоленском районе и Красногорское — Карагайка — Ивановка.

Актуальную информацию о проезде можно уточнять по номерам телефонов: