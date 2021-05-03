Рассказываем, куда барнаульцы могут сходить на майских выходных

Краевые учреждения культуры ждут жителей и гостей Барнаула на концертные программы.

Филармония Алтайского края 4 мая 2021 года приглашает на праздничный концерт «Салют Победы». В концерте примут участие коллективы филармонии: ансамбль русского танца «Огоньки» им. Гарри Полевого, Мужской вокальный ансамбль, Ансамбль народной песни «Вечерки», художественное слово — Юрий Антипенков. В программу вошли песни военных лет, мелодии из кинофильмов о войне и целый калейдоскоп сценических номеров, создающих праздничное настроение. Начало в 18:30. Возрастное ограничение 6+

5 мая на сцене концертного зала «Сибирь» молодежный ансамбль песни и танца «Алтай» представит концертную программу «Герои Алтая». Программа «Герои Алтая» — это рассказ о героях войны из Алтайского края. В программе через вокальные и хореографические номера отражены основные события Великой Отечественной войны и участие в них наших земляков и их вклад в Победу. Начало в 18:30. Возрастное ограничение 12+

6 мая на концерт «Сквозь годы сияет Победа» приглашает оркестр «Сибирь». Сценарий написал художественный руководитель и дирижёр коллектива Николай Комиссаров. В программе, посвящённой празднику 9 мая, принимает участие вокальная группа молодежного ансамбля песни и танца «Алтай». В исполнении солистов ансамбля прозвучат, конечно же, песни военных лет и гимн «Бессмертного полка», написанный несколько лет назад жительницей Барнаула Анной Добросмысловой. Между их выступлениями прозвучат отрывки различных литературных произведений о войне, их прочитает актёр и ведущий Пётр Винс. На большом экране в зале будут транслировать хронику военных лет. Начало в 18:30. Возрастное ограничение 12+

Алтайский музыкальный колледж приглашает на концерт из цикла «Поём Победу!». Он состоится 6 мая в 16:00 в концертном зале колледжа.

7 мая в Алтайской краевой библиотеке им. В. Я. Шишкова состоится литературно-музыкальная программа «Дни Победы» в исполнении Литературного театра библиотеки. Начало в 17:00.

А 8 мая в барнаульском кинотеатре «Премьера» можно посмотреть фильмы, посвященные Великой Победе.

9 мая в Алтайском краеведческом музее пройдет презентация выставки «Семейная реликвия» по итогам музейной акции «Военная гордость семьи», которая длилась с 1 до 25 апреля. За это время жители города активно приносили в музей удивительные вещи из своих семейных архивов: фотографии, письма, документы фронтовиков и тружеников тыла, трофеи и личные вещи участников войны. Все собранные материалы, поступившие от 18 участников акции, будут презентованы на выставке. А также 9 мая с 10:00 до 17:00 в музее будет работать фотозона «В солдатском блиндаже».