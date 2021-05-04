Барнаульцам напомнили о действии в регионе особого противопожарного режима

В Алтайском крае с 28 апреля введен особый противопожарный режим. В период его действия на территориях устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, запреты и ограничения, а также вдвое увеличивается предусмотренная законодательством ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В условиях особого противопожарного режима устанавливается запрет: на посещение гражданами лесов, использование фейерверков и других пиротехнических изделий в местах, подверженных угрозе ландшафтных (природных) пожаров (парки, пустыри, лесные массивы), временно приостанавливается использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением находящихся и эксплуатирующихся на территориях объектов общественного питания), на разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жилых домов, садоводческих и огороднических товариществ.

Вводится запрет на сжигание сухой растительности на земельных участках населенных пунктов, землях сельскохозяйственного назначения и землях иных категорий, а также на эксплуатацию агрегатов, автомобилей или иной моторной техники с неисправной выхлопной системой.

В период особого противопожарного режима усилен надзор за соблюдением требований пожарной безопасности и будут в два раза строже наказывать нарушителей.

Нарушение требований пожарной безопасности влекут наложение административного штрафа: на граждан — от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

Вместе с тем, если действия граждан, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, привели к повреждению имущества на сумму превышающую 250 тысяч рублей или причинению вреда жизни или здоровью — нарушителям грозит уголовная ответственность.

Каждый гражданин обязан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, а чтобы минимизировать риск распространения огня, при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, ночное зарево на горизонте и т. д.) должен незамедлительно сообщить по телефону 01, с мобильного телефона 101 или 112.