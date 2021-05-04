Рыбака-браконьера задержали в Алтайском крае

Ущерб окружающей среде злоумышленник нанёс почти на 40 500 рублей.

За вылов 48 «трофеев» задержали мужчину 1957 года рождения из села Стуково Павловского района. Он возвращался с рыбалки, а в автомобиле у него находились незаконные орудия лова и караси, язь и лещ.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

В результате подозреваемый дал признательные показания и возместил весь материальный ущерб, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.