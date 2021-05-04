В Алтайском крае погибла туристка из Новосибирска

Она была участницей незарегистрированной группы туристов.

Происшествие случилось на минувших выходных. Тогда туристы из Новосибирской области при сплаве по реке Песчаная на одном из порогов перевернулись на катамаране и рафте. До берега добрались 14 туристов из 15. Потерпевших крушение обнаружил начальник краевой пожарной части, их доставили в село Солоновка.

Чтобы найти последнюю туристку, была организована поисковая операция. Всего было задействовано задействовано 35 человек, 13 единиц техники. В итоге женщину нашли погибшей.

Регистрация в подразделениях МЧС России позволяет отслеживать группы, контролировать их движение. Сам процесс регистрации несложен: нужно зайти на сайт Главного управления МЧС России того региона, с территории которого начинается маршрут, с главной страницы перейти по ссылке «Регистрация туристских групп», заполнить форму.

К любому мероприятию, связанному с длительным пребыванием в природной среде, дальними переходами, нужно отнестись со всей серьёзностью и ответственностью. Накануне выхода на маршрут стоит помнить о трёх важных принципах. Первое — нужно изучить все опасности, которые могут возникнуть в походе. Второе — зная все опасности, нужно тщательно продумать, как их избежать. Третье — нужно знать, как правильно действовать, если события всё же будут развиваться по негативному сценарию, произойдёт несчастный случай или другая неприятная ситуация. Если вы будете помнить об этих правилах, действовать как здравомыслящий человек и трезво оценивать свои возможности, любое туристическое мероприятие принесёт только положительные эмоции.

Поверьте, очень важно, чтобы спасатели-профессионалы знали, где вы находитесь и как вас найти в случае экстренной ситуации. Позаботьтесь о собственной безопасности, не забывайте о регистрации в подразделениях МЧС России.