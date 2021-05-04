В Барнауле изменилась схема движения транспорта на Лазурной

С 4 мая 2021 года в Барнауле изменилась схема движения транспорта на перекрытом участке улицы Лазурной, в районе пересечения с улицей Власихинской, на котором ведутся аварийно-восстановительные работы автомобильной дороги, вызванные просадкой грунта.

Движение по проезжей части четной стороны ул. Лазурной, в районе пересечения с ул. Власихинской, будет перекрыто. На участке нечетной стороны улицы Лазурной, от улицы Власихинской до въезда на парковку ТЦ «Лента», будет организовано двустороннее движение.

Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде указанного участка улично-дорожной сети и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.