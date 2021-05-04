Жительница Барнаула купила творожный сыр с плесенью

Продукт женщина приобрела в магазине известной торговой сети.

Информацией о покупке с неприятным сюрпризом жительница Барнаула рассказала в паблике blacklist_barnaul в Instagram. По её словам, она купила творожный сыр, а когда хотела его покушать, открыла и обнаружила слой плесени.

Комментаторы, в свою очередь, стали утверждать, что произошла разгерметизация.