Жительница Барнаула купила творожный сыр с плесенью

Продукт женщина приобрела в магазине известной торговой сети.
Информацией о покупке с неприятным сюрпризом жительница Барнаула рассказала в паблике blacklist_barnaul в Instagram. По её словам, она купила творожный сыр, а когда хотела его покушать, открыла и обнаружила слой плесени.
Комментаторы, в свою очередь, стали утверждать, что произошла разгерметизация.
«Достаточно микротрещины. Не думаю, что намеренно выложен в продаже, вы ж тоже не знали, пока не вскрыли», — заключили пользователи соцсетей.