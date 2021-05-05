Каноист Артём Пискун стал серебряным призером первенства России

В Краснодаре на гребной базе Центра олимпийской подготовки проходит первенство России среди юниоров (до 24 лет) в одиночках и двойках на дистанциях 200, 500 и 1000 метров. По результатам определится, кто войдет в сборную России для участия в централизованной подготовке к первенству Европы и мира, чемпионату России.

Артем Пискун. Фото Ярослава Махначёва.

Алтайский край на турнире представляют десять спортсменов, один из них в первый день стал серебряным призером – каноист Артем Пискун финишировал вторым на дистанции 200 метров.

Был близок к медали и байдарочник Владлен Ушаков на той же дистанции 200 метров, но в финальном заезде с очень большой плотностью результатов (семь спортсменов финишировали в интервале восемь десятых секунды) остался на пятой строчке протокола.

Напомним, что с 20 по 23 апреля в Барнауле пройдет II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Алтайский край на нем будут представлять Александр Дьяченко и Ирина Андреева.