В Барнауле в рамках нацпроекта приступили к ремонту Змеиногорского тракта

Об этом сегодня на официальном сайте сообщила администрация города Барнаула.

Фото: официальный сайт города Барнаула

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» ООО «ДСУ 4» приступило к ремонту Змеиногорского тракта. Работы будут проводиться в границах от ул. Аванесова до ул. Горнолыжной.

«В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи пояснили, что на первом этапе подрядчику предстоит выполнить фрезерование старого покрытия, укрепить дефектные участки цементной смесью. Также проектом предусмотрены работы по устройству тротуара по четной стороне дороги и велодорожки по нечетной стороне. Всего на выполнение работ предусмотрено 136 млн рублей», – говорится в сообщении на официальном сайте города Барнаула.

Также начался ремонт улицы Парфенова на участке от Старого моста до улицы Воровского.

Кроме этого, в Барнауле уже ведутся работы на четырех участках. В рамках дорожного нацпроекта производится ремонт мостов – через р. Власиха по ул. Мамонтова и через р. Барнаулка по ул. Челюскинцев, а также дорога по проезду Северному Власихинскому.

Всего в текущем году будет отремонтировано 23 участка дорог. Общий объем средств на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» составит 907,2 млн рублей.