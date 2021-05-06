Неплательщика алиментов в Барнауле на 60 часов отправили красить заборы

Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю сообщило, что должник направлен в МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула и уже приступил к работам в качестве рабочего по благоустройству.
В ведомстве находятся исполнительные производства о взыскании алиментных платежей в отношении гражданина 1976 г.р. В «коллекции» у барнаульца не только долги за алименты, но и административные штрафы за невыполнение правил дорожного движения. В качестве наказания мужчину отправили красить заборы, мыть остановки, собирать мусор, одним словом, искупать вину, облагораживая родной город.
К сожалению, такое явление, как злостная неуплата алиментов встречается среди барнаульцев нередко. Но у ведомства с такими гражданами разговор короткий.
– За 1 квартал 2021 года дознавателями отделения судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по г. Барнаулу было возбуждено 103 уголовных дела по ч.1 ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Из них направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного акта — 56 уголовных дел. Районными судами г. Барнаула по данной статье вынесено 49 обвинительных приговоров. В 20 из них, видом наказания являются исправительные работы, – сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю.