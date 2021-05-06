Неплательщика алиментов в Барнауле на 60 часов отправили красить заборы

Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю сообщило, что должник направлен в МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула и уже приступил к работам в качестве рабочего по благоустройству.

Фото: canva.com

В ведомстве находятся исполнительные производства о взыскании алиментных платежей в отношении гражданина 1976 г.р. В «коллекции» у барнаульца не только долги за алименты, но и административные штрафы за невыполнение правил дорожного движения. В качестве наказания мужчину отправили красить заборы, мыть остановки, собирать мусор, одним словом, искупать вину, облагораживая родной город.

К сожалению, такое явление, как злостная неуплата алиментов встречается среди барнаульцев нередко. Но у ведомства с такими гражданами разговор короткий.