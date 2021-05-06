Сегодня пилотажной группе «Стрижи» исполнилось 30 лет

Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» сегодня, 6 мая, отмечает свое 30-летие. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Фото: canva.com

В юбилейную дату авиационной группы «Стрижи», полюбившейся жителям нашего города, историю и интересные сведения о ней рассказывает «Вечерний Барнаул».

История создания

6 мая 1991 года на авиапоказе впервые на самолетах МиГ-29 выступила новая группа под названием «Стрижи». Этот день и стал официальной датой создания этой пилотажной группы. Однако уже в середине 1980-х годов шло формирование группы военных летчиков для выполнения демонстрационных полетов на этих машинах. Тогда истребители этого типа только осваивались в Военно-воздушных силах (ВВС).

В первый состав «Стрижей» вошли: подполковник Александр Кутузов (ведущий), капитан Александр Каташинский, капитан Андрей Макаренко, майор Александр Захаров, майор Алексей Шерстнёв, майор Владимир Галуненко, майор Валерий Евдокимов.

Первое зарубежное выступление группы состоялось в октябре 1991 года на авиабазе Упсала в Швеции. А уже в мае следующего года группа из шести МиГ-29 поразила своим мастерством французских зрителей. По всему миру виртуозные стрижи лихо демонстрировали свое мастерство за эти три десятилетия. Представляя силу и мощь России, пилоты пронзали небо Малайзии, Бельгии, Таиланде, Венгрии, Голландии, Болгарии, США, Вьетнаме, Китае, Монголии, Германии, Казахстане, Чехии, ОАЭ.

Награды и достижения

Особая гордость «Стрижей» – звание «Лучшая пилотажная группа мира», которым группа была удостоена в 1993 году.

В 2004 году в комплекс показов был включен совместный полет пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи» в составе девяти самолетов (пяти Су-27 и четырех МиГ-29) в строю «ромб» с выполнением полного комплекса фигур высшего пилотажа, что стало мировым рекордом в истории авиации. Эта девятка получила название «кубинский бриллиант». Именно в таком строю «Стрижи» участвуют в воздушном параде над Красной площадью в День Победы.

Фото: canva.com

Как отмечает Минобороны, летная программа группы постоянно совершенствуется. Так, в этом году «Стрижи» кардинально обновили свою программу и впервые продемонстрируют групповой пилотаж с большим количеством перестроений в воздухе в составе девяти экипажей.

Дань уважения от барнаульцев

«Стрижи» дважды покоряли небо и сердца барнаульцев. Они настолько вдохновились высшим пилотажем авиационной группы, что на 290-летнем юбилее города, было принято решение назвать в честь пилотажной группы детский сад. Это предложение с радостью поддержали как руководство учреждения, так и родители его воспитанников. Так в Барнауле детский сад № 273 получил памятное название «Стрижи».

Фото: barnaul.org

Пилоты «Стрижей» даже бывали в этом детском саду во время своего визита на День города. Они пообщались с детьми и родителями. В память об этой встречи пилоты высадили деревья на территории садика.