День Победы в Барнауле. Фотопрогулка по праздничному городу

Один из любимых и почитаемых праздников в нашей стране остался позади. 9 мая этого года, как и в 2020-м войдет в историю. Противовирусные ограничения еще держат всех нас в буквальном смысле на расстоянии, нужно соблюдать необходимые меры. Властям города приходилось принимать сложные решения по организации такого важного для всех нас события, меняя подход к самому празднованию и месту дислокации торжества.

Фото: Михаил Полубедов

Так, несколько мероприятий стали сюрпризом для горожан. События были рассредоточены по разным площадкам. Практически летнее солнце, запахи сладкой ваты, цветные шары, фонтаны, песни военных лет, стилизованные выставки, танцы, и, конечно, долгожданный праздничный салют – барнаульцы и гости города отметили – праздник прошел по-настоящему душевно, тепло и интересно.

Весь день наш фотокорреспондент Михаил Полубедов ловил лучшие, красочные и трепетные мгновения. «Вечерний Барнаул» представляет фотообзор празднования Дня Победы в краевой столице.