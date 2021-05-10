Соцсети: в Барнауле произошел пожар на Космонавтов

Очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» сообщают, что на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Малахова за троллейбусным депо замечены клубы черного дыма.

Фото: incident22

«В пресс-службе ГУ МЧС по краю рассказали, что в гаражном боксе для автобусов на проспекте Космонавтов, 53 произошло возгорание техники. Усилиями звеньев газодымозащитной службы пожарно-спасательных частей Главного управления МЧС России по Алтайскому краю удалось не допустить дальнейшего распространения огня. На данный момент горение полностью ликвидировано. Погибших, пострадавших нет. Причина случившегося будет установлена органами дознания», – сообщается в группе во «ВКонтакте».