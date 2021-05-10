В центре Барнаула замечен медвежонок. Рассказываем, что делать в такой ситуации

В паблике «Barnaul 22» очевидец сообщил, что в центре города бегает медвежонок.

Фото: canva.com

Представители редакции «Вечерний Барнаул» оперативно направились на место, где по описанию находился беззащитный медвежий ребенок. За помощью обратились в Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края. Надо сказать, к ситуации сотрудники отнеслись очень ответственно.

Нам удалось быстро связаться с начальником отдела учёта и использования объектов животного мира управления охотничьего хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края Евгением Батуриным.

Евгений Александрович, не раздумывая отправился на место происшествия. Маленький медвежонок мог попасть в любую беду. Хотя, конечно, страшнее, чем оказаться без мамы-медведицы среди людей в центре города, для дикого животного – куда хуже.

К сожалению, старания оказались тщетны. Медвежонка так и не удалось найти.

Однако, в социальных сетях жители Барнаула активно обсуждают данную ситуацию. Беда маленького медвежонка вызвала много вопросов, связанных с его появлением и действиями того, кто может вдруг (а теперь мы точно знаем, что это может случиться) увидеть медведя на улицах нашего города.

Откуда дикие животные могут появиться в городе?

Как ни парадоксально, но помощь одинокому детёнышу в лесу, может оказаться «медвежьей» услугой.

– Наступило долгожданные тепло, люди стали выезжать в лес и на прогулках могут заметить одиноко гуляющего зверёнка. Не увидев по близости матери или стаи, под предлогом помощи маленькое дикое животное подбирается и привозится в город, чтобы сдать его нам. Но это, в большинстве случаев, оказывается ошибкой. Зачастую, взрослая особь уже находится в поисках своего потомства. Нам приходиться выяснять, откуда был доставлен объект и отвозить его обратно в естественную среду, где отслеживаем, чтобы его нашли представители его животного мира, – рассказывает Евгений Батурин. – Если бы вы знали, сколько разных лисят, волчат, птенцов и других представителей фауны привозят сейчас в город.

Браконьеры и охотники, к сожалению, тоже играют свою роль в таких историях. Взрослые особи становятся их добычей, а их потомство остается в лесу. Но еще хуже, когда милого маленького косолапого забирают домой ради забавы, а потом просто выбрасывают.

– Опасное дело завести дома дикое животное – это хищник. И даже, будучи маленьким, он может нанести урон здоровью человека, – продолжил Евгений Батурин.

Содержание диких животных дома – преступление

Законодательство в сфере экологии гласит: «Штраф – самое распространённое наказание за преступления против экологии. Варьируется от 200 до 700 минимальных зарплат преступника». Перечень законов за экологическое правонарушение можно посмотреть в любых доступных источниках или по ссылке.

Что же делать, если в городе встретится медведь?

Несмотря на его беззащитный вид, испуганное животное, в том числе медвежонок, обладает силой и ловкостью. Не следует пытаться поймать его самостоятельно. Первым делом нужно вызвать подмогу специалистов.

Жители Барнаула могут обратиться по телефону горячей линии хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края: +7 (3852) 29-67-68.

Или позвонить по единому номеру службы спасения – 112.