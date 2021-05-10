Всем выйти из праздников. Рассказываем, как пережить возвращение к рабочим будням

После длительного перерыва вернуться к трудовым будням бывает действительно сложно. Психологи называют это состояние «постпраздничный синдром». Это особый вид стресса, который появляется после приятного и расслабляющего периода нашей жизни. К слову, избавление от этого вида стресса требует значительных усилий, иногда даже обращения за помощью к специалистам. «Вечерний Барнаул» рассказывает, как справиться со стрессом после длительных выходных и праздников.

Фото: canva.com

Проведенные в различных учреждениях научные исследования показали, что: почти 70 % работников возвращаясь на работу после длительных выходных испытывают интенсивный стресс.

У половины из них положительное влияние отдыха исчезло в первые три дня после возвращения на работу, а через три недели вообще не чувствовалось, что недавно довелось отдыхать. Кроме этого, уровень ощущения усталости у 76% работников в первую неделю после возвращения к работе оказался близок к уровню усталости в последние дни перед праздниками.

Симптомы у постпраздничного стресса

Выявлены наиболее характерные признаки: меланхолия, беспокойство, печаль, быстрая утомляемость, гнев, головные и мышечные боли, нарушение восприятия, когда даже простые задачи кажутся невыполнимыми.

Наличие одного или нескольких из этих симптомов очевидно свидетельствует о стрессе.

Как справиться со стрессом после выходных и праздников

Чтобы выйти из этого состояния нужно заняться собой. Нельзя пускать эту проблему на самотек. Для этого потребуется не так уж и много:

постарайтесь не окунаться в работу с головой в первые же дни после выходных, а начинайте постепенно возвращаться к рабочему графику;

не планируйте серьезные встречи на первое рабочее утро;

выполняйте хотя бы самые простые физические упражнения – спорт очень хорошо помогает справляться со стрессом;

сделайте для себя что-нибудь приятное, не ждите следующих праздников или выходных;

постарайтесь сохранять баланс между личной жизнью и работой. Для этого нужно каждый день находить время на четыре важнейших аспекта своей жизни. Каким бы не казалось это банальным, но это работа, семья, интересы друзей и, конечно же, собственные интересы и потребности. В первые дни после отдыха очень важно найти как можно больше времени исключительно для себя.

Постарайтесь отвлечься от негативных мыслей и эмоций, чтобы они не накапливались, иначе это может привести к разрушительным последствиям. Эти несложные советы помогут вам справиться с давлением и быстрее избавит от стресса.

И еще. Оставляйте работу на работе. Многие продолжают думать о работе и в праздники, поэтому не чувствуют, что отдохнули. В таком состоянии приходить в офис ещё тяжелее. Если не получается, вспомните, что вы обычно делаете, когда приходите домой с работы: горячий чай, ванна, переодевание в домашнюю одежду и так далее. Этот «ритуал» должен помочь.