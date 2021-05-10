Всем выйти из праздников. Рассказываем, как пережить возвращение к рабочим будням

После длительного перерыва вернуться к трудовым будням бывает действительно сложно. Психологи называют это состояние «постпраздничный синдром». Это особый вид стресса, который появляется после приятного и расслабляющего периода нашей жизни. К слову, избавление от этого вида стресса требует значительных усилий, иногда даже обращения за помощью к специалистам. «Вечерний Барнаул» рассказывает, как справиться со стрессом после длительных выходных и праздников.
Проведенные в различных учреждениях научные исследования показали, что: почти 70 % работников возвращаясь на работу после длительных выходных испытывают интенсивный стресс.
У половины из них положительное влияние отдыха исчезло в первые три дня после возвращения на работу, а через три недели вообще не чувствовалось, что недавно довелось отдыхать. Кроме этого, уровень ощущения усталости у 76% работников в первую неделю после возвращения к работе оказался близок к уровню усталости в последние дни перед праздниками.
Симптомы у постпраздничного стресса
Выявлены наиболее характерные признаки: меланхолия, беспокойство, печаль, быстрая утомляемость, гнев, головные и мышечные боли, нарушение восприятия, когда даже простые задачи кажутся невыполнимыми.
Наличие одного или нескольких из этих симптомов очевидно свидетельствует о стрессе.
Как справиться со стрессом после выходных и праздников
Чтобы выйти из этого состояния нужно заняться собой. Нельзя пускать эту проблему на самотек. Для этого потребуется не так уж и много:
И еще. Оставляйте работу на работе. Многие продолжают думать о работе и в праздники, поэтому не чувствуют, что отдохнули. В таком состоянии приходить в офис ещё тяжелее. Если не получается, вспомните, что вы обычно делаете, когда приходите домой с работы: горячий чай, ванна, переодевание в домашнюю одежду и так далее. Этот «ритуал» должен помочь.