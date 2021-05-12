Барнаульцев приглашают на субботник в парк «Юбилейный»

Он состоится 14 и 15 мая 2021 года.
Ранее субботник в в парке «Юбилейный» в Барнауле планировали провести 8 мая. Но было принято решение перенести на 14 и 15 мая.
Субботник будет проходить два дня.
Принять участие могут все неравнодушные к судьбе парка.
На субботник лучше прийти в рабочей одежде, с собой желательно взять перчатки.
Место сбора: главный вход (Малахова-Гущина), пишет «Алтайский спорт».
По всем вопросам, связанным с субботником в парке «Юбилейный» обращаться по тел.: +7 903 911-66-25 (Бельдеева Любовь Николаевна).