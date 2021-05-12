Барнаульцев приглашают на субботник в парк «Юбилейный»

Он состоится 14 и 15 мая 2021 года.

Фото: pixabay.com

Ранее субботник в в парке «Юбилейный» в Барнауле планировали провести 8 мая. Но было принято решение перенести на 14 и 15 мая.

Субботник будет проходить два дня.

14 мая (пятница) — начало в 14:00

15 мая (суббота) — начало в 11:00

Принять участие могут все неравнодушные к судьбе парка.

На субботник лучше прийти в рабочей одежде, с собой желательно взять перчатки.

Место сбора: главный вход (Малахова-Гущина), пишет «Алтайский спорт».

По всем вопросам, связанным с субботником в парке «Юбилейный» обращаться по тел.: +7 903 911-66-25 (Бельдеева Любовь Николаевна).