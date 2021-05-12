Барнаульский полицейский спас маленького ребёнка, который едва не выпал из окна третьего этажа

Малыш находился на подоконнике открытого окна в многоквартирном доме на Антона Петрова в Барнауле.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

На место происшествия прибыли прапорщик полиции Андрей Панамарёв и старший сержант полиции Денис Медников. К этому времени под окном дома обеспокоенные люди уже растянули покрывало. Поскольку существовала реальная угроза жизни ребенка, полицейские не стали дожидаться прибытия других экстренных служб и приступили к его спасению.

Правоохранители решили разделиться: Денис Медников остался внизу вместе с горожанами, а Андрей Панамарёв забежал в дом и через балкон соседней квартиры перебрался в окно, где находился ребёнок. Взяв его на руки, он вышел из квартиры и передал малыша медикам.

В ходе разбирательства было установлено, что данная семья состоит на учёте. Мать мальчика оказалась дома только через час после инцидента. Поскольку санитарное состояние квартиры на момент проверки было крайне неудовлетворительным, органы опеки приняли решение на время поместить малыша в специализированный Дом ребёнка, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.