Один человек погиб на пожаре в Барнауле

Причину случившегося установят после проведения оперативно-следственных мероприятий.

Фото: Инцидент Барнаул

Трагедия произошла 11 мая 2021 года в садоводстве Фиалка в Барнауле. В ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что огонь уничтожил садовый домик и расположенные на участке надворные постройки, повреждена крыша и стена соседей. В ходе разборки и проливки конструкций внутри дома спасатели обнаружили тело мужчины.

Отметим, в последнее время в Барнауле, как впрочем, во всем Алтайском крае, резко увеличилось количество пожаров на садоводческих участках. Практически ежедневно, в результате таких пожаров, уничтожается имущество садоводов, посадки , многолетние плодовые деревья. Как уже неоднократно говорили, основная причина пожаров – нарушение правил пожарной безопасности (разведение открытого огня на приусадебном участке). За прошедшие сутки в Алтайском крае произошло 83 пожара.