До гребного канала в Барнауле будет ходить бесплатный автобус

Однако бесплатным проездом смогут воспользоваться только те, у кого есть билет на Кубок мира.

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По информации правительства Алтайского края, в дни соревнований не будут допускать личный автотранспорт на Новосибирский тракт от станции «Развилка» до гребного канала.

От речного вокзала до места проведения турнира и обратно будут курсировать автобусы. Бесплатно доехать на них смогут только те, кто приобрёл билет на соревнования.

Ежедневно с 7:30 до 20:00 будет ходить по 68 автобусов. Также от барнаульского вокзала можно добраться на электричке.

Отметим, что количество билетов на II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ ограничено. Их можно купить на сайте Kassy.Ru или в пяти торговых центрах Барнаула:

«Лента» (улица Власихинская, 67);

«Европа» (Павловский тракт, 251в);

«Пионер» (проспект Ленина, 102в);

«Бум» (улица Попова, 86);

«Весна» (улица Малахова, 86в).

При покупке в офлайн-кассах взимается 5-процентный сервисный сбор.

Билет на трибуну стоит 200 рублей, на набережную — 100 рублей. Дети до 7 лет смогут пройти на соревнования бесплатно. Организаторы отмечают, что билет действует в течение того дня, на который куплен (20, 21, 22 или 23 мая).