#КиноБарнаул: обзор киноновинок от «Вечернего Барнаула» на 13 мая

Короткая рабочая неделя позволит нам безболезненно выйти из праздничного 10-дневного марафона. Толком не успев поработать, мы приближаемся к выходным и традиционному кинообзору от «Вечернего Барнаула». Рассказываем, что можно посмотреть в сети «Киномир» с 13 мая.

Фото: startfilm.ru

«Кролик Питер 2», семейная комедия, США (6+)

Спустя два года озорной кролик Питер возвращается на большой экран. Режиссёр и сценарист Уилл Глак выпустил продолжение о приключениях Питера, основанное на одноимённых рассказах Беатрис Поттер. После отчаянной войны фермер Томас Макгрегор и кролик Питер нашли общий язык. Они заключили мировую — кролики не трогают сад Томаса, а он не вредит им. Постепенно лесные звери привыкают к новым правилам под чутким надзором Питера. Со временем тихая жизнь наскучивает кролику. За новыми приключениями он отправляется в город — как когда-то это в своём сиквеле сделал поросёнок Бейб, другой разумный зверь из успешной франшизы для детей. В городе Питер встречает старого друга отца, Барнабаса. Вместе они весело проводят время, и новый друг подбивает Питера на авантюру — ограбить городской рынок. На «дело» кролик берёт лесную семью. Маленьким ворам удаётся провернуть ограбление века, но в самом конце всё идёт не по плану — семью Питера ловят люди и сажают в клетки. Старый кролик уговаривает Питера бросить их и примкнуть к его «банде». Питер понимает, что в погоне за приключениями потерял самое важное в жизни. На помощь ему приходит фермер Томас и Беатрис.

Кролик Питер не единственный ушастый персонаж, постоянно ищущий приключений. Храбрая кролик-полицейская Джуди Хопсс из «Зверополиса» тоже из этого числа. И в фильме есть своеобразный привет для героини проекта студии «Дисней» — сцена, где кролик Питер попадает в мокрый цемент, а после вынужден медленно передвигаться по улицам города из-за засохшего цемента на лапах. В мультфильме «Зверополис» Джуди попадает в аналогичную ситуацию.

Для студии Sony Animation приключения «Кролика Питера» станут шестой по счёту франшизой после «Облачно, возможно осадки в виде фрикаделек» (2009), «Смурфики» (2011), «Монстры на каникулах» (2012), «Ужастики» (2015) и «Angry Birds в кино» (2016).

Кролик Питер был назван в честь крольчонка, которого подарили писательнице Беатрис Поттер в детстве. Она назвала его Питер Пайпер. Первая сказка — «Повесть о кролике Питере» — была написана в 1893 году Беатрисой Поттер для сына своей бывшей гувернантки Энни Мур. Её пятилетний сын, Ноэль Мур, был серьёзно болен. Чтобы порадовать мальчика и приободрить его, Беатрис написала сказку в виде письма и оформила её иллюстрациями. Крупнейшая коллекция писем и иллюстраций Беатрис Поттер хранится в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, а также в Отделе редких книг Свободной библиотеки Филадельфии и в Детской библиотеке Принстонского университета.

Конечно, больших сюжетных открытий вторая часть фильма не обещает, но и первую часть полюбили маленькие и взрослые зрители не за новаторство, а за красивую картинку, харизматичных персонажей и неизменный хеппи-энд.

Смотрим: в кинотеатрах «Мир», «Киномир-Галактика», «Европа-Киномир», «Огни», «Арена» (2D, DBOX)

«Те, кто желает мне смерти», драматический триллер, США — Канада (18+)

Фото: startfilm.ru

После трёхлетнего перерыва Анджелина Джоли наконец-то вернулась в мир большого кинематографа в качестве актрисы. Мать шестерых детей, посол доброй воли ООН, создательница нескольких благотворительных организаций, обладательница двух «Оскаров» сыграла главную роль в криминальном триллере Тейлора Шеридана.

Её героиня Ханна — профессиональный спасатель. Однажды из-за ошибки погибают трое её коллег. Ханну мучает чувство вины, и она уезжает в глушь диких лесов Монтаны работать лесным смотрителем и по совместительству спасателем. Во время одного из обходов она находит 12-летнего мальчика Коннора, который стал единственным свидетелем жестокого убийства и мишенью киллеров. Ханна решает помочь подростку любой ценой. Вместе им предстоит не только сбежать от убийц, но и спастись от лесного пожара.

Фото: startfilm.ru

Сценарий Шеридан, режиссёр успешного камерного триллера «Ветряная река» и создатель обожаемого зрителями сериала «Йеллостоун», написал в соавторстве с Майклом Коритой и Чарльзом Ливиттом на основе одноимённой новеллы Корита. Экшна в фильме будет хоть отбавляй: в духе приключений другой героини Джоли — Лары Крофт из экранизации компьютерной игры Tomb Raider. А к роли спасительницы обиженных и обездоленных детей Джоли не привыкать: трое усыновлённых ею детей — из стран, разрушенных войной и террором, Камбоджи и Эфиопии. В разгар пандемии коронавируса актриса пожертвовала миллион долларов благотворительному фонду No Kid Hungry. Благодаря её деньгам дети, получающие еду в школах, смогли полноценно питаться и на карантине.

Кроме голливудской дивы в фильме играет целая россыпь звёзд: Джон Бернтал — полицейский и опасный друг Рика Граймса в сериале «Ходячие мертвецы», Николас Холт — мутант Хэнк из франшизы «Люди Икс», Эйдан Гиллен — Питер Бейлиш, коварный Мизинец из саги «Игра престолов».

Смотрим: в кинотеатрах «Мир», «Киномир-Галактика», «Европа-Киномир», «Огни», «Арена»

«Пила: спираль», фильм ужасов, США (18+)

Фото: startfilm.ru

Девятая часть легендарной хоррор-франшизы «Пила» от режиссёра Даррена Линн Боусмана. По словам создателей, это абсолютно новая история в знакомой вселенной. Вместо невинных людей, оказавшихся в ловушке и вынужденных играть по правилам безумного маньяка, — взгляд со стороны.

Детектив Иезекииль «Зик» Бэнкс (Крис Рок) всю жизнь хотел доказать, что он ничем не хуже своего отца, ветерана полиции Маркуса (Сэмюэл Л. Джексон), и готов распутывать самые сложные дела преступного мира. У амбициозного парня появляется шанс проявить свои способности, когда мирным жителям города начинает угрожать смертельная опасность. Зик и его новый напарник (Макс Мингелла) расследуют жестокие убийства, загадочным образом напоминающие городские преступления прошлых лет, за которыми стоял человек, всем известный как Пила. Кто же на самом деле виновен в цепочке беззакония и садизма? Всё тот же убийца Пила или же новый опасный преступник, вдохновляющийся преступлениями известного злодея? Невольно попав в ловушку безумной игры убийцы, главный герой понимает, что цена проигрыша в ней — его собственная жизнь.

Фото: startfilm.ru

Крис Рок прославился работами в комедиях и боевиках «Всё или ничего», «Смертельное оружие 4», «Полицейский из Беверли Хиллз 2». В прошлом году актёр блеснул в четвёртом сезоне сериала «Фарго», буквально украсив его. Рок-фанат франшизы «Пила» сам предложил идею новой картины киностудии Lionsgate. В итоге компания сделала его одновременно исполнительным продюсером и сценаристом.

Долгое время франшиза про убийцу с пилой была самым кассовым хоррор-сериалом всех времён и в общей сложности заработала около 1 миллиарда долларов. Позднее по кассовым сборам её превзошла серия фильмов ужасов «Заклятие». Все серии киносериала по традиции выходили в октябре на Хэллоуин, но из-за пандемии релиз фильма был перенесён на май.

Смотрим: в кинотеатрах «Мир», «Киномир-Галактика», «Европа-Киномир», «Огни», «Арена»

«Скажи ей», драма, Россия (16+)

Фильм — участник фестиваля «Кинотавр-2020» и международного фестиваля в Сиэтле. История пары, переживающей тяжёлый кризис. Ежедневные скандалы заканчиваются для Светланы и Артёма мучительным разводом. У бывших супругов остаётся маленький сын Саша, разрывающийся между родителями. Однажды мама решает увезти мальчика в США, что не устраивает папу. Сделать решающий выбор взрослые заставляют ребёнка, привычный мир которого рушится, будто карточный домик. Перекладывая ответственность на сына, взрослые не подозревают, какую боль ему тем самым причиняют.

Сюжет кинокартины основан на личных воспоминаниях постановщика Александра Молочникова. После тяжёлого развода родителей Александр действительно некоторое время жил в США. Пытаясь отрефлексировать крушение детского мира, кинематографист показывает подобную ситуацию, представляя, как бы всё могло обернуться.

«Скажи ей» — вторая полнометражная работа Молочникова в качестве режиссёра. В 2017 году он снял комедию «Мифы», раскритикованную журналистами и зрителями. В 2020-м выпустил веб-сериал «Безумие», созданный дистанционно с использованием веб-камер.

Несмотря на драматический сюжет, фильм снят без всякого надрыва: напротив, картина очень сдержанная и тёплая. Главные роли в фильме исполнили Кай Гетц, Артём Быстров, Светлана Ходченкова, Алексей Серебряков и Ирина Розанова.

Смотрим: в кинотеатре «Киномир-Галактика»

«Коробка», музыкальная драма, Южная Корея (12+)

Фото: kinopoisk.ru

Барнаул вошёл в число городов, где покажут южнокорейскую музыкальную драму. Некогда успешный музыкальный продюсер Мин-Су погряз в долгах и прячется от опасных кредиторов. Простая случайность сводит его с уличным музыкантом Джи-хуном, в котором он видит большой талант, способный решить все его денежные проблемы. Вот только выступать перед людьми Джи-хун не может из-за парализующего его страха. Поняв, что отступать некуда, Мин-Су идёт на риск и предлагает музыканту контракт на 10 выступлений. После них он либо преодолеет свою травму и начнёт покорять сцену, либо сможет вернуться к прошлой жизни. Вместе они отправляются путешествовать по стране в поисках площадок, согласных принять специфический образ Джи-хуна, ведь он согласился выступать лишь в большой картонной коробке. Вместе герои преодолеют немало препятствий, будут поддерживать, направлять и воодушевлять друг друга. Абсолютно разные, они постепенно сблизятся. Слава о парне из коробки распространится с небывалой скоростью, и жизнь обоих героев постепенно начнёт налаживаться.

Режиссером фильма выступил Ян Джон-ун, который был исполнительным продюсером церемоний открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году. Актёр Пак Чхан-ёль, сыгравший роль парня из коробки, является также популярным музыкантом, рэп-исполнителем, автором песен и одним из членов корейско-китайской музыкальной группы Exo. В фильме звучат международные хиты таких исполнителей, как Чет Бейкер, Билли Айлиш, Мэрайа Кэри, Фаррелл Уильямс, группы Coldplay, а также некоторых южнокорейских исполнителей.

Фото: kinopoisk.ru

Даже если вы не поклонник Пак Чхан-ёля, фильм стоит посмотреть, ведь это очень позитивное роуд-муви с яркими персонажами и приятная вдохновляющая история, идеально подходящая для поздней весны. В ней много популярной и узнаваемой музыки, под которую хочется притоптывать в зале, трогательные герои, ищущие себя, и довольно простой сюжет о дружбе, не отвлекающий от песен. Фильм понравится поклонникам современной поп-музыки, K-Pop и обаятельных сюжетов о поисках себя.

Смотрим: в кинотеатрах «Арена», «Киномир-Галактика», «Мир»

«Иваново счастье», драма, Россия (16+)

Фото: kinopoisk.ru

Альманах историй из жизни пятерых мужчин, объединённых именем Иван. Размышления вахтовика Ивана, который в силу жизненных обстоятельств преодолевает более 9000 км, чтобы вернуться домой. На своём пути он встречает много интересных людей: военных, студентов, мамочек с детьми, мужчин, женщин, стариков. Меняются пейзажи за окном, часовые пояса, люди. Но остаются их истории, истории о жизни, о любви, надежде и вере.

Первая история об успешном детском писателе в исполнении Алексея Серебрякова. Герой новеллы знакомится со студенткой, намеренной взять у него интервью для дипломной работы. Незваная гостья приходится автору родной дочерью, о чём литератор даже не подозревает. Вторая зарисовка посвящена глухому парню из приморского городка, сыгранному Кириллом Кьяро. Из-за дефекта рыбак испытывает трудности в общении с окружающими. Всё меняется после встречи с Аминой (Ольга Сутулова), в которую он влюбляется с первого взгляда. Но покорить сердце привлекательной девушки оказывается непросто. Затем речь пойдёт о программисте (Закария Аль-Язиди) из США. Молодой человек пытается познать загадочную русскую душу, общаясь с пассажирами поезда. И, наконец, зрители узнают об одиноком старике (Федор Добронравов) с чердака заброшенного дома. Холодным зимним вечером его находит мальчуган Стёпа. Ребёнок возвращает забытому всеми бездомному веру в чудо. Но как сложилась личная жизнь самого рассказчика? Что именно побудило Ивана отправиться в грандиозную поездку по регионам необъятной родины?

Фото: kinopoisk.ru

«Иваново счастье» — полнометражный режиссёрский дебют Ивана Соснина, созданный им по собственному сценарию. Прежде уральский постановщик специализировался на коротком метре. Также на его счету одна из новелл альманаха «Главбух. История одной фирмы». Иван Соснин — основатель екатеринбургской компании Red Pepper Film. Помимо кинофильмов креативная студия занимается съёмками музыкальных клипов. В частности, здесь создавались ролики для таких исполнителей, как Дельфин и Марсель, а также группы «Мумий Тролль».

Смотрим: кинотеатр «Киномир-Галактика».

.