Рассказываем, что такое кикшеринг и где взять в аренду электросамокат

Согласно сведениям 2ГИС, сегодня в Барнауле 17 фирм занимаются прокатом самокатов. Свежая тенденция — арендовать электросамокат, совсем не контактируя с работниками сервиса, а используя только свой телефон.

Фото: Ярослав Махначёв

Умные самокаты

Шеринг самокатов активно идёт по сибирским городам. В Барнауле действует кикшеринговая компания Flyfer — пока единственная в нашем городе, работающая по такому принципу. В отличие от обычных пунктов проката, она позволяет не возвращать арендованный самокат туда же, откуда его взяли. Покатавшись, можно припарковать технику на любой доступной стоянке.

Чтобы начать пользоваться услугами нового сервиса, нужно установить на телефон соответствующее приложение (QR-коды со ссылкой на него прикреплены к рулю любого самоката этой фирмы), зарегистрироваться, найти на карте ближайший самокат и забронировать его. Кататься можно не везде: по городу определена разрешённая зона, и, если вы выедете за её пределы, самокат предупредит вас. Если не вернётесь, самокат снизит скорость, а затем заблокируется и сообщит администраторам, что его хотят украсть.

Сейчас у проката около 100 самокатов и около 30 парковок, в том числе у торговых центров — у ЦУМа, «Европы», Galaxy и «Пионера». Сеть парковок и доступных зон для катания планируют расширять с поступлением новой партии самокатов, которую ожидают в течение ближайшей недели.

— Пока самокатов не очень много, поэтому, чтобы они были доступнее, мы не выходим за пределы центра города и района пересечения улицы Малахова и Павловского тракта, — сообщает Дмитрий Горец, руководитель Flyfer.

В других городах, освоивших кикшеринг, можно заметить, что фирменные самокаты с заблокированными электродвигателями оставляют буквально везде, и следующий арендатор видит их на карте в мобильном приложении. В Барнауле самокаты стоят только на специальных парковках.

— Мы пошли по самому трудному пути: чтобы не захламлять город, ставим самокаты только на парковках, — говорит Дмитрий Горец. — На карте отображаются не только парковки, но и сами самокаты. Если самокат не забронирован и не разряжен, его можно забронировать, даже не находясь рядом, дистанционно.

Сервис появился на территории краевой столицы в начале сезона. За это время мобильное приложение для пользования кикшерингом скачали более 10 тысяч раз.

Кикшеринг (или кикскутер-шеринг) — система краткосрочной аренды самокатов и электросамокатов, по аналогии с каршерингом и велошерингом (арендой автомобилей и велосипедов соответственно). Система работает с помощью мобильного приложения для отслеживания и бронирования свободных транспортных средств.

Современной услугой также воспользовалась жительница Барнаула Виктория. Отцепив электросамокаты со стоянки у Старого базара, девушка и ее товарищ доехали до Нагорного парка.

— Мы взяли самокаты на час, но можно продлить, если что. Катаемся уже минут сорок. Я думаю, продлим. Одного часа недостаточно, тем более так тепло сегодня! — объясняет Виктория.

Ребята забронировали два самоката через один телефон.

— Я первый раз на электрическом самокате, только на обычном каталась раньше, — признается девушка. — Мне друг предложил, да и вообще интересно попробовать было. Это не сложно: я сразу встала и поехала.

Сервис важен

Справедливости ради, возврат техники по удобному адресу доступен не только у шеринга. Например, у центра проката, продажи и ремонта велосипедов «Веломир» 4 пункта проката. Взяв в аренду самокат или велосипед в одной точке, вернуть его можно в другую. Директор Никита Шишлаков рассказывает:

— Чаще всего к нам обращаются за покупкой, но мы еще занимаемся ремонтом, сервисом, прокатом, у нас есть и велосипеды, и самокаты. Наши специалисты могут объяснить, как пользоваться электросамокатом, все показать и рассказать. С шерингами мы не конкурируем.

— Мы всегда проверяем велосипеды и самокаты перед выдачей клиенту, и при приёмке, если что-то случилось в поездке, все проблемы устраняем, — поясняет Евгений Ефимов, владелец центра проката и ремонта «ВсеМ КататЬ» на улице Молодёжной.

Уход за самокатами, стоящими в общедоступных местах, конечно, проблема. В стационарных прокатах её нет, как правило, здесь же предоставляют услуги по ремонту велотехники. У Flyfer есть служба поддержки, сотрудники которой почти круглые сутки посменно ездят по городу, отслеживают техническую исправность техники, проверяют тормоза, меняют батарейки.

Скидки и акции

Классические пункты проката находятся в одной ценовой категории с шерингом. Цены за час езды могут быть чуть повыше, чем у шеринга, зато центры проката устраивают всевозможные акции, например, у «ВсеМ КататЬ», начиная со второго часа, стоимость аренды падает вдвое. А в компании Amaxtur на Мало-Тобольской можно получить 10%-ную скидку, отметив аккаунт проката в своих историях в Instagram.

— Мы больше сервис, чем прокат, — уточняет Евгений Ефимов. — И к нам чаще обращаются с велосипедами. Электросамокатов в прокате у нас шесть и штук 15 велосипедов. Заметно, что сейчас самокаты стали более популярны, чем раньше. Но я не могу выделить какие-то закономерности. Кому-то нужен велосипед на сутки, кому-то и часа хватает. Чтобы всем угодить, сделали услугу ночной аренды. Чаще всего ею пользуются летом. Около 30% клиентов оформляют аренду на ночь.

Кстати, в отзывах на Flyfer барнаульцы сожалеют, что нельзя оформить аренду ночью. Руководитель шеринговой компании поясняет: это связано с тем, что на ночь с большинства самокатов снимают батарейки для зарядки. То есть по техническим причинам ночью доступны не все самокаты, но с расширением сети сервис будет работать круглосуточно.