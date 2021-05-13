Все по-взрослому. Как Анна Смирнова дошла до серебра чемпионата России

На предолимпийском чемпионате России по фехтованию барнаульская спортсменка Анна Смирнова завоевала серебряную медаль. Для кого-то этот результат кажется удивительным, но точно не для её тренера Валериана Феоктистова.

Фото из архива Валериана Феоктистова.

Достойный финал

Сразу скажем, что на олимпийских перспективах Анны её медаль вряд ли скажется — состав сборной, которая поедет в Токио, сформирован на 99%, и Смирновой там, увы, нет. Впрочем, никто и не рассчитывал, что 20-летняя спортсменка попадёт в состав, где каждый — победитель олимпиады или чемпион мира. Однако на дальнейших перспективах Ани серебряная медаль точно скажется положительно.

— У нас этот год достаточно своеобразный. Чемпионат Европы перенесли, Универсиаду отменили — к чему готовиться, непонятно. Поэтому чемпионат России был скорее для удовлетворения своих амбиций, чем отбором куда-то, — говорит Валериан Феоктистов. — Когда увидел турнирную сетку, понял, что шансы на медаль у Ани есть, соперники проходимые.

Смирнова очень уверенно начала турнир, поочередно выиграв у Анастасии Шороховой, Анастасии Баженовой и Анны Ваньковой. Вот в концовке четвертьфинала, как говорит Феоктистов, заставила понервничать: уверенно вела, но потом едва не позволила сравнять счёт Марии Зинюхиной, победила 15:13.

— Вышла в полуфинал — разревелась от радости, — рассказывает тренер. — А там её соперница — Алина Ключникова, с которой они подруги. Предупредил: друзья друзьями, но смотри, не расслабляйся.

Аня расслабляться не стала, легко выиграла 15:10 и вышла в финал, попав на чемпионку мира Софью Позднякову.

— Когда вышла в финал, действительно ревела от счастья — уже точно была медаль. Кто-то подумает, что такое — чемпионат России, но для меня это важно. А потом подумала, что можно ведь и за победу побороться, — вспоминает Смирнова.

И в финале Анна едва не победила титулованную соперницу. Во втором периоде барнаульская саблистка, проигрывая 13:8, сумела сравнять счет — 14:14. Но решающий укол всё же остался за Поздняковой. В том, чего не хватило, спортсменка и тренер солидарны.

— Я запланировала действие, но Позднякова взяла медицинскую паузу. И в это время я начала прокручивать другие варианты, в итоге сама себя перемудрила, — объясняет Анна.

Последний раз медаль со взрослого чемпионата страны по фехтованию наши спортсмены привозили в 2016 году — Виктория Ковалёва стала победительницей турнира. Анна Смирнова в 15 лет на том турнире была 23-й.

Бесхозная спортсменка

Во взрослом фехтовании для Смирновой эта медаль — наивысший результат. И она, возможно, изменит жизнь не только спортсменки, но и её тренера. Сейчас на сборы Анна ездит без него, вот и на последнем этапе подготовки старший тренер сборной назвал нашу спортсменку бесхозной — в шутку, конечно, но тем не менее. Полтора месяца Смирнова провела одна, без феоктистовских уроков (так в фехтовании называют тренировки), а это очень много.

— В том, что это не сказалось на результате, большая заслуга Ани. Сейчас, пока она в Барнауле, надо взять уроков как можно больше — для дальнейших турниров, — говорит Феоктистов.

Под руководством Валериана Владимировича Аня тренируется все 12 лет, что занимается фехтованием.

— Мой тренер вспыльчивый, специфичный, требовательный, харизматичный. Бывает, серьёзно ругаемся, можем даже не разговаривать, но потом находим компромисс. Я благодарна ему за то, что вложил в меня и вкладывает до сих пор. Без него я не была бы той Аней Смирновой, какая есть сейчас, — убеждена спортсменка.

Тренер же давно понял, что из его ученицы может получиться что-то стоящее.

— Сложности были. Например, Аня долго совмещала спорт и художественную школу. В какой-то момент надо было выбирать, и я не мог убедить её бросить занятия рисованием. Потом ещё в какой-то период не мог уговорить перейти в училище олимпийского резерва, где было больше возможности для развития, — рассказывает Феоктистов.

Кстати, сейчас Аня уже почти не рисует, хотя это занятие ей нравится.

— Правда, тяжело было — ночью рисуешь, днём тренировки. Я пять лет прозанималась в художке, год оставался до диплома. Но не жалею, что ушла. И что занималась, тоже, — говорит Аня.

А ещё в начале года тренеру и спортсменке пришлось преодолевать неожиданные психологические проблемы.

— Она переболела ковидом и, видимо, не зря говорят, что он сказывается на нервной системе. После болезни поплыла. Сначала, как она сама выражается, начались панические атаки. Поехали на турнир сильнейших, а у неё истерика, ревёт, успокоить не могу. Затем международный турнир в Венгрии, сил хватило только на групповой этап — дальше лапки кверху и сдалась. Я даже запереживал, никогда такого не было, только в детстве, а чтоб во взрослой — ни разу, — вспоминает Феоктистов.

А ещё на чемпионате Сибири Аня решила попробовать новое фехтование — воздержаться от традиционных эмоциональных выкриков после точного укола. На вопрос «Почему?» Аня только плечами пожимает.

— Сели с ней, поговорили, объяснил, что это не её фехтование. И вот на чемпионате России мы увидели прежнюю Аню, — рассказывает Феоктистов.

Трудности перехода

В эти дни Смирнова участвует в чемпионате России среди молодёжи (до 23 лет). Переход из одного возраста в другой у неё получается плавным.

— Себя я считаю уже взрослой фехтовальщицей. Во взрослом спорте больше ответственности, — делится Аня. — Плюс больше объясняют, как и что. В молодёжи и юниорах ты вроде как сам должен до всего доходить. Конечно, в одной команде с Великой, Никитиной, Поздняковой быть тяжело, но и растёшь быстрее. На юниорских сборах закончилась тренировка — тебя отправляют в раздевалку, даже если ты ещё хочешь самостоятельно позаниматься. У взрослых — тренируйся хоть до ночи. Впереди у Смирновой ещё два турнира с участием сильнейших саблисток страны, а потом предолимпийский сбор в Хабаровске. Едет туда Анна больше за опытом, но, как говорится, а вдруг?