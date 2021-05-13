Все по-взрослому. Как Анна Смирнова дошла до серебра чемпионата России

На предолимпийском чемпионате России по фехтованию барнаульская спортсменка Анна Смирнова завоевала серебряную медаль. Для кого-то этот результат кажется удивительным, но точно не для её тренера Валериана Феоктистова.
Сразу скажем, что на олимпийских перспективах Анны её медаль вряд ли скажется — состав сборной, которая поедет в Токио, сформирован на 99%, и Смирновой там, увы, нет. Впрочем, никто и не рассчитывал, что 20-летняя спортсменка попадёт в состав, где каждый — победитель олимпиады или чемпион мира. Однако на дальнейших перспективах Ани серебряная медаль точно скажется положительно.
— У нас этот год достаточно своеобразный. Чемпионат Европы перенесли, Универсиаду отменили — к чему готовиться, непонятно. Поэтому чемпионат России был скорее для удовлетворения своих амбиций, чем отбором куда-то, — говорит Валериан Феоктистов. — Когда увидел турнирную сетку, понял, что шансы на медаль у Ани есть, соперники проходимые.
Смирнова очень уверенно начала турнир, поочередно выиграв у Анастасии Шороховой, Анастасии Баженовой и Анны Ваньковой. Вот в концовке четвертьфинала, как говорит Феоктистов, заставила понервничать: уверенно вела, но потом едва не позволила сравнять счёт Марии Зинюхиной, победила 15:13.
— Вышла в полуфинал — разревелась от радости, — рассказывает тренер. — А там её соперница — Алина Ключникова, с которой они подруги. Предупредил: друзья друзьями, но смотри, не расслабляйся.
Аня расслабляться не стала, легко выиграла 15:10 и вышла в финал, попав на чемпионку мира Софью Позднякову.
— Когда вышла в финал, действительно ревела от счастья — уже точно была медаль. Кто-то подумает, что такое — чемпионат России, но для меня это важно. А потом подумала, что можно ведь и за победу побороться, — вспоминает Смирнова.
И в финале Анна едва не победила титулованную соперницу. Во втором периоде барнаульская саблистка, проигрывая 13:8, сумела сравнять счет — 14:14. Но решающий укол всё же остался за Поздняковой. В том, чего не хватило, спортсменка и тренер солидарны.
— Я запланировала действие, но Позднякова взяла медицинскую паузу. И в это время я начала прокручивать другие варианты, в итоге сама себя перемудрила, — объясняет Анна.
Последний раз медаль со взрослого чемпионата страны по фехтованию наши спортсмены привозили в 2016 году — Виктория Ковалёва стала победительницей турнира. Анна Смирнова в 15 лет на том турнире была 23-й.
Во взрослом фехтовании для Смирновой эта медаль — наивысший результат. И она, возможно, изменит жизнь не только спортсменки, но и её тренера. Сейчас на сборы Анна ездит без него, вот и на последнем этапе подготовки старший тренер сборной назвал нашу спортсменку бесхозной — в шутку, конечно, но тем не менее. Полтора месяца Смирнова провела одна, без феоктистовских уроков (так в фехтовании называют тренировки), а это очень много.
— В том, что это не сказалось на результате, большая заслуга Ани. Сейчас, пока она в Барнауле, надо взять уроков как можно больше — для дальнейших турниров, — говорит Феоктистов.
Под руководством Валериана Владимировича Аня тренируется все 12 лет, что занимается фехтованием.
— Мой тренер вспыльчивый, специфичный, требовательный, харизматичный. Бывает, серьёзно ругаемся, можем даже не разговаривать, но потом находим компромисс. Я благодарна ему за то, что вложил в меня и вкладывает до сих пор. Без него я не была бы той Аней Смирновой, какая есть сейчас, — убеждена спортсменка.
Тренер же давно понял, что из его ученицы может получиться что-то стоящее.
— Сложности были. Например, Аня долго совмещала спорт и художественную школу. В какой-то момент надо было выбирать, и я не мог убедить её бросить занятия рисованием. Потом ещё в какой-то период не мог уговорить перейти в училище олимпийского резерва, где было больше возможности для развития, — рассказывает Феоктистов.
Кстати, сейчас Аня уже почти не рисует, хотя это занятие ей нравится.
— Правда, тяжело было — ночью рисуешь, днём тренировки. Я пять лет прозанималась в художке, год оставался до диплома. Но не жалею, что ушла. И что занималась, тоже, — говорит Аня.
А ещё в начале года тренеру и спортсменке пришлось преодолевать неожиданные психологические проблемы.
— Она переболела ковидом и, видимо, не зря говорят, что он сказывается на нервной системе. После болезни поплыла. Сначала, как она сама выражается, начались панические атаки. Поехали на турнир сильнейших, а у неё истерика, ревёт, успокоить не могу. Затем международный турнир в Венгрии, сил хватило только на групповой этап — дальше лапки кверху и сдалась. Я даже запереживал, никогда такого не было, только в детстве, а чтоб во взрослой — ни разу, — вспоминает Феоктистов.
А ещё на чемпионате Сибири Аня решила попробовать новое фехтование — воздержаться от традиционных эмоциональных выкриков после точного укола. На вопрос «Почему?» Аня только плечами пожимает.
— Сели с ней, поговорили, объяснил, что это не её фехтование. И вот на чемпионате России мы увидели прежнюю Аню, — рассказывает Феоктистов.
В эти дни Смирнова участвует в чемпионате России среди молодёжи (до 23 лет). Переход из одного возраста в другой у неё получается плавным.
— Себя я считаю уже взрослой фехтовальщицей. Во взрослом спорте больше ответственности, — делится Аня. — Плюс больше объясняют, как и что. В молодёжи и юниорах ты вроде как сам должен до всего доходить. Конечно, в одной команде с Великой, Никитиной, Поздняковой быть тяжело, но и растёшь быстрее. На юниорских сборах закончилась тренировка — тебя отправляют в раздевалку, даже если ты ещё хочешь самостоятельно позаниматься. У взрослых — тренируйся хоть до ночи. Впереди у Смирновой ещё два турнира с участием сильнейших саблисток страны, а потом предолимпийский сбор в Хабаровске. Едет туда Анна больше за опытом, но, как говорится, а вдруг?