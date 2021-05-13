Жительница Алтайского края несколько лет издевалась над находившимися под опекой детьми

Истязания начались с первого дня опекунства.

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Следователи установили, что в 2015 году жительница Советского района взяла под опеку двух детей, девочку 2008 года рождения и её брата 2006 года рождения.

Известно, что девочка имела особенности в развитии. Но опекун с первых дней избивала её, выгоняла в холод на улицу раздетой, обливала холодной водой, причиняла иные страдания. Через год женщина отказалась от опекунства над девочкой, мотивируя имеющимся у ребёнка заболеванием, и продолжила воспитывать её малолетнего брата, над которым также стала издеваться.

Опекун избивала и оскорбляла мальчика. Чтобы никто из окружающих не увидел побои, женщина не отпускала его в школу, поэтому он периодически не посещал учебное заведение. Лишь в конце 2020 года ребёнка изъяли из замещающей семьи.

Следователи предъявили 53-летней женщине обвинение в истязании детей, находившихся под опекой.

В связи с тем что органами опеки и попечительства Бийска и Советского района ненадлежащим образом велась работа с замещающей семьей, следователями СК возбуждено и расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц. В настоящее время ведётся сбор и закрепление доказательств по уголовным делам. Расследование продолжается, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.