Чуйский тракт может войти в число приоритетных национальных турмаршрутов

С каждым годом по Чуйскому тракту проезжает всё больше туристов. Как сделать, чтобы федеральная трасса стала не просто дорогой из пункта А в пункт Б, а самостоятельным туристическим объектом, обсуждали на круглом столе в рамках форума Visit Altay.

Чуйский тракт. Фото Ярослава Махначёва.

Тут густо, тут пусто

Ещё в конце 2020 года в Алтайский край с экспедицией приехали представители Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга. В рамках поездки по региону они исследовали федеральные трассы и прилегающие маршруты, пообщались с дорожниками, представителями придорожной индустрии, туристами. Всё это для того, чтобы сделать маршруты Алтайского края ещё более привлекательными и комфортными для гостей.

— Мы проехали более трёх тысяч километров по Чуйскому тракту и федеральной трассе А-322 от Барнаула до Рубцовска, — рассказывает член правления ассоциации Денис Манько. — Первый вывод: Алтайский край — номер один по взаимодействию между профильными службами, органами власти и бизнесом по развитию дорог. Здесь уже семь лет проходят аналогичные поездки, по итогам которых появляются новые площадки придорожного сервиса, улучшаются условия. Такую форму работы надо распространить на все регионы.

Второй вывод: на Чуйском тракте, точнее, на его отрезке, проходящем через Алтайский край, есть даже некоторое перенасыщение инфраструктурой, в нескольких километрах друг от друга расположены крупные придорожные комплексы с гостиницами, кафе, заправками, детскими площадками. А вот о трассе А-322 такого сказать нельзя.

— Дорожное покрытие замечательное, а вот с инфраструктурой слабовато. Пока только в Алейске появилась компания, готовая развивать придорожный сервис. При этом сам маршрут с точки зрения туризма перспективный, с выходом на Казахстан и Монголию, — отметил Денис Манько.

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Дорога — дом родной

Зачем вообще нужен такой основательный подход к дорогам? По мнению президента ассоциации автомототуризма и караванинга Сергея Лобарева, с каждым годом автомобилистов становится всё больше. Каждый из них — потенциальный путешественник, тем более что с учетом эпидобстановки, закрытых границ со многими странами, росте цен на авиабилеты вояжи на автомобилях становятся всё более популярными. А когда пандемия закончится, можно ждать и зарубежных авто- и мото-путешественников, а это помимо престижа ещё и приток финансов. Так что чем привлекательнее и удобнее дорога — тем лучше. Сейчас становятся популярными путешествия в автодомах, то есть турист не привязан к одной базе или гостинице, трасса становится для него, можно сказать, родным домом. И нужны полноценные стоянки, дающие возможность не ночевать на обочине, а удобно поставить машину, поужинать, принять душ, слить санитарные воды, не загрязняя окружающую среду.

— Три года назад мы сами определили семь народных маршрутов — не по указке сверху, а на основе анализа данных о турпотоке, — рассказывает Сергей Лобарев. — Самыми популярными стали дороги на Русский Север — от Москвы в сторону Архангельска, Ладожское кольцо в Карелии, Золотое кольцо, Легенды Эльбруса на Кавказе, Государева дорога Москва — Питер, Сибирский тракт до Дальнего Востока и Чуйский тракт на Алтае.

Все эти направления ассоциация автомототуризма и караванинга планирует направить в Ростуризм для рассмотрения возможности их включения в число приоритетных национальных турмаршрутов, а это и дотации, и дополнительное финансирование.

— Мы приезжали в Алтайский край зимой, в декабре, проехали не только по федеральным трассам, но и прилегающим шести региональным дорогам, — рассказывает Лобарев. — У нас есть большой опыт в создании туристических объектов, поэтому мы готовы на местах объяснить, как лучше их размещать, что необходимо путешественникам.

Как говорит Сергей Лобарев, на краевом участке Чуйского тракта дела с инфраструктурой обстоят лучше, чем в соседней Республике Алтай, где на 500 км один туалет. Однако и в Алтайском крае есть что улучшить — объекты придорожного сервиса должны быть многофункциональными, чтобы автомобилистам не приходилось в одном месте заправляться, через 30 километров останавливаться, чтобы пообедать, а потом ещё искать, где переночевать. Также нужно развивать сервис не только на федеральных направлениях.

— Автомобилисты — люди творческие, их маршрут зависит от бюджета, подготовленности машины, количества людей в ней, их возраста, мобильности и т. д. Поэтому нельзя быть уверенным, что люди поедут только тут и не решат свернуть куда-то ещё, — считает Лобарев.

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Сами представители сферы придорожной туриндустрии к усиленной работе готовы. Как говорит управляющая кафе-трактира «Ника» на Чуйском тракте Елена Засыпко, после многолетнего роста турпотока в прошлом году он резко снизился, и только сейчас начал подходить к былому уровню.

— Мы развивались постепенно, — рассказывает управляющая. — В 2010 году появилась заправка, через два года — кафе, затем летняя веранда. В перспективе хотим зайти в Республику Алтай. На Чуйском тракте придорожных сервисов много, друг другу мы и конкуренты, и партнёры. Слагаемые привлекательности для туриста просты: обслуживание, качество блюд и чистота. Конечно, в нынешних условиях все обращают внимание на цены. Поэтому каждый старается чем-то удивить. У нас, например, есть фотозона с ретро-автомобилями.

Как говорит Сергей Лобарев, сейчас по Чуйскому тракту проезжает около четырёх миллионов автотуристов.

— Но почти все они бывают здесь с мая по сентябрь. Наша задача — увеличить это число до шести миллионов и равномерно распределить в течение всего года, то есть сделать маршрут всесезонным, — планирует Сергей Лобарев.