Рассказываем о погоде в выходные дни в Барнауле

Дождь и грозу прогнозируют в столице Алтайского края в грядущие нерабочие дни.

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15 мая 2021 года в Барнауле:

Ночью преимущественно без осадков. Ветер северный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с, в начале ночи порывы до 13 м/с. Температура +5…+7 градусов.

Днём преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура +24…+26 градусов.

16 мая 2021 года:

Ночью преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, в начале ночи порывы до 13 м/с. Температура +12…+14 градусов.

Во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура +27…+29 градусов.