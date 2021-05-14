Сегодня на Алтае открылся Общероссийский форум риэлторов

Форум инноваций рынка недвижимости Алтая ALTAI REALESTATE 2021 состоится в Белокурихе с 14 по 16 мая уже в пятый раз.

Фото: архив алтайфорум22.рф

Предполагается, что в нём примут участие более 300 риэлторов со всей России, более двух десятков экспертов регионального и федеральных рынков недвижимости. Также запланировано проведение биржи деловых контактов с застройщиками Новосибирской области, Краснодарского края и Санкт-Петербурга. Организаторами форума выступили Союз риэлторов Барнаула и Алтая и Российская гильдия риэлторов.