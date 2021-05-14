Высокая пожароопасность сохранится в Алтайском крае

По данным синоптиков, в Алтайском крае в период с 15 по 19 мая сохранится высокая (4-й класс горимости) и чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости). В регионе в условиях особого противопожарного режима на постоянной основе ведётся работа по стабилизации обстановки с пожарами.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

К сожалению, рекомендации сотрудников МЧС России, строгие запреты на использование открытого огня не всегда находят нужный отклик среди граждан и предпринимателей-хозяйственников.

Случай поджога прошлогодней травы на поле, предназначенном для сельскохозяйственных нужд, выявлен в Советском районе Алтайского края. Во время рейда инспекторы территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 3 заметили дым, а прибыв на место, застали за «работой» самого поджигателя. Выяснилось, что работники сельхозпредприятия проводили выжигание стерни и пожнивных остатков. Как рассказали инспекторы, работники от каких-либо объяснений отказались, с места происшествия скрылись. В настоящий момент проводится предварительная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего. В адрес предприятия направлено уведомление о составлении протокола по части 2 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Стоит отметить, что только за майские выходные дни, с 1 по 10 мая, участниками межведомственных профилактических групп на граждан оформлено 194 протокола об административных правонарушениях по фактам нарушения правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима.

За минувшие сутки в крае проведено 72 рейда, в которых приняло участие более 400 сотрудников и работников МЧС России и других служб. В ходе рейдов обследовано 855 жилых домов, проведено 660 противопожарных инструктажей. В работе участвовало более 400 человек, среди которых инспекторы госпожнадзора, сотрудники пожарно-спасательных подразделений, представители администраций, добровольцы, сельские старосты.

Принимаются все необходимые меры для стабилизации обстановки. Для защиты населённых пунктов на территории края выставлено 20 временных противопожарных постов (20 единиц техники, 65 человек). Ежедневно в Алтайском крае для недопущения и пресечения возникновения ландшафтных пожаров работают патрульные, патрульно-маневренные и патрульно-контрольные группы. В работе активное участие принимают сотрудники полиции и Росгвардии.

Напомним: согласно части 2 статьи 20.4 КоАП РФ, нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима «влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до четырёхсот тысяч рублей».

Любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю — 8 (3852) 65-82-19.