Рассказываем, как и куда сдать клеща на исследование в Алтайском крае

Роспотребнадзор опубликовал памятку для жителей, которых укусил клещ. В ведомстве рассказали, как и куда в регионе сдать клеща на исследование.
Для исследования клеща на наличие вируса клещевого энцефалита его необходимо поместить в ёмкость, закрытую плотной тканью и живым привезти в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае». Стоимость исследования клеща на наличие антигена (вирусной частицы) клещевого энцефалита составляет 550 рублей с НДС. Исследование проводится в течение 1 рабочего дня.
Графики работы и номера телефонов лабораторий
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»
ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС»
В филиалах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»