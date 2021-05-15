Рассказываем, как и куда сдать клеща на исследование в Алтайском крае

Роспотребнадзор опубликовал памятку для жителей, которых укусил клещ. В ведомстве рассказали, как и куда в регионе сдать клеща на исследование.

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Для исследования клеща на наличие вируса клещевого энцефалита его необходимо поместить в ёмкость, закрытую плотной тканью и живым привезти в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае». Стоимость исследования клеща на наличие антигена (вирусной частицы) клещевого энцефалита составляет 550 рублей с НДС. Исследование проводится в течение 1 рабочего дня.

Графики работы и номера телефонов лабораторий

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»

Барнаул, ул. М. Горького, 28, для доставки клеща на исследование:

вирусологическая лаборатория: понедельник–четверг с 8:30 до 16:42; пятница с 8:30 до 15:42; суббота, воскресенье, праздничные дни с 8.30 до 16.42, тел. 838-52-50–40–34;

понедельник–четверг с 16:42 до 19:00; пятница с 15:42 до 19:00 — дежурный из санитарно-гигиенической лаборатории и лаборатории физико-химических методов исследования примет клеща и ответит на вопросы; тел. 838-52-50–30–68;

с 19:00 до 8:30 — приём клещей в лабораторном корпусе, пост охраны № 2, тел. 838-52-24–32–51.

ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС»

Барнаул, ул. Малая Олонская, 17, понедельник–четверг с 8:30 до 21:00; пятница с 8:00 до 21:00; суббота–воскресенье с 9:30 до 21:00, без выходных, тел. 838-52-63–09–09;

Барнаул, ул. Малахова 146, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», понедельник– четверг с 8:30 до 18:00; пятница с 8:30 до 17:00; выходные: суббота, воскресенье, тел. 838-52-72–34–53.

В филиалах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»

ФБУЗ г. Бийск, ул. Советская, 74, понедельник–пятница с 8:30 до 16:30, выходные: суббота, воскресенье, тел. 8 (38-54) 34-94-12;

Бийск, в МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ:

в КГБУЗ «ЦГБ», ул. Садовая, 210, понедельник–пятница с 8:00 до 16:00, выходные: суббота, воскресенье, тел. 8 (38-54) 37-53-50;

в КГБУЗ «Консультативно-диагностический центр», ул. Советская, 33, понедельник–пятница с 8:00 до 17:00, выходные: суббота, воскресенье, тел. 8 (38-54) 33-75-90.

ФБУЗ г. Рубцовск, ул. Краснознаменская, 118, понедельник–пятница с 8:30 до 16:45, выходные: суббота, воскресенье, тел. 8 (385-57) 9-61-06;

ФБУЗ г. Заринск, ул. Горького, 16, понедельник–пятница с 8:30 до 16:42, выходные: суббота, воскресенье, тел. 8 (385-95) 9-90-32 (начнут работать с 17 мая 2021 года);

ФБУЗ г. Славгород, ул. К. Маркса, 281, 16, понедельник–четверг с 8:30 до 16:42, пятница с 8:30 до 15:42, выходные: суббота, воскресенье, тел. 8 (385-68) 5-18-91;