В Барнауле состоялось праздничное мероприятие, посвящённое 45-летию Поста № 1. Фоторепортаж

Барнаульский Пост № 1 — один из самых старейших в стране. В мае 1976 года в столице Алтайского края был создан Почётный комсомольско-пионерский Пост № 1 у Мемориала Славы воинов-барнаульцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Михаил Полубедов

Сегодня это муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Память» Пост № 1».

Барнаульские школьники ежегодно с 1 сентября по 31 мая несут Вахту Памяти у главного мемориала края. Около 50 тысяч учащихся за 45 лет стали участниками Почётного караула.

— Пост № 1 в последние 15 лет был награждён национальной туристической премией имени Ю. Сенкевича за развитие детского и юношеского туризма, почётным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» Государственным военным историко-культурным центром при правительстве Российской Федерации, дипломом управления ФСБ РФ по Алтайскому краю «За большую работу по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи, самоотверженность и преданность профессиональному долгу». В 2008 году коллектив учреждения был занесён на городскую Доску почёта. В педагогическом коллективе работают пять педагогов, награждённых медалью «Патриот России», – сообщает пресс-центр администрации города Барнаула.

Фото: Михаил Полубедов

Сегодня, 15 мая, в парке «Центральный» состоялось торжественное мероприятие «Наследники Победы», посвящённое этой юбилейной дате. Участие в нём приняли общеобразовательные школы, которые несут Вахту Памяти на Посту № 1 в течение учебного года. Обширная программа включала в себя концерт, одноименную историко-патриотическую квест-игру, финал первенства г. Барнаула по рафтингу, мастер-классы по направлениям деятельности центра. Завершилось мероприятие церемонией награждения победителей.

Предлагаем вам познакомиться с фотообзором от «Вечернего Барнаула», в котором запечатлены все самые яркие моменты этого праздника.